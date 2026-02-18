Мбапе към Престиани: Ти си ши*ан расист

Истински хаос настана по време на мача Бенфика - Реал Мадрид, след като Винисиус обвини играча на домакините Джанлука Престиани, че го е нарекъл "маймуна". Срещата, която се проведе в плейофите на Шампионската лига, беше прекъсната за няколко минути, а между футболистите имаше и доста разправии.

Испанските медии дори съобщават, че всички играчи на "белия балет" са били бесни на аржентинеца от "орлите" и има информации в социалните мрежи, че съществува видео, на което Килиан Мбапе го атакува вербално: "Ти си ши*ан расист", се чува да крещи французинът.

🚨Kylian Mbappé to Prestianni: “You are a f*cking racist. Piece of sh*t.” pic.twitter.com/wVyUqhqoqk — Damilarey🇳🇬🇺🇸✍🏾 (@dareolawande) February 18, 2026