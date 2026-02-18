Популярни
  Бранител на Бенфика: Винисиус прояви неуважение към нас

Бранител на Бенфика: Винисиус прояви неуважение към нас

  18 фев 2026 | 01:01
Самуел Дал заяви, че не може да коментира какво се е случило между Винисиус и Престиани, но и разкритикува бразилеца за поведението му.

„Не бях там, не чух нищо, той вкара добър гол, но след това беше малко неуважителен към феновете на Бенфика и към нас“, сподели той пред португалските медии след края на мача от Шампионската лига, в който бе белязан от съмнения за расистки реплики от страна на Джанлука Престиани от Бенфика към Винисиус Жуниор от Реал Мадрид.

Шведският защитник сподели, че му е трудно да отговори защо предишният мач с Реал Мадрид е бил толкова различен. В предходния сблъсък от края на януари Бенфика удари с 4:2 Реал, но онзи сблъсък бе от основната схема, докато сега вече двата тима играят в рамките на директните елиминации и победителят от двете срещи ще се класира за 1/8-финалите на надпреварата.

„Играхме срещу много добър отбор. Може би трябваше да натиснем малко повече в другия мач. Сега има два мача. Искахме да постигнем по-добър резултат, но все още сме живи и ще се борим за класиране в следващия мач. Резултатът е 1:0 и остават 90 минути. Вкарахме четири гола в предишния мач. Разбира се, класирането е възможно“, добави Дал.

Дал, накрая, говори за дуелите с Винисиус и Мбапе.

„Те са топ играчи, много е трудно да се играе срещу тях, трябва винаги да сме нащрек. Но беше добре. Обичам да се състезавам с най-добрите.“

