Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Болоня
  3. В Болоня са бесни от съдията, смятат го за твърде снисходителен срещу Рома

В Болоня са бесни от съдията, смятат го за твърде снисходителен срещу Рома

  • 13 март 2026 | 02:48
  • 140
  • 0

Отборът на Болоня изрази недоволство от съдийството при равенството 1:1 с Рома в Лига Европа, като треньорът Винченцо Италиано и нападателят Сантиаго Кастро заявиха, че е имало нарушение при изравнителния гол на „вълците“. Въпреки че двубоят на „Стадио Дал'Ара“ беше изцяло италиански сблъсък, той се проведе под егидата на УЕФА. Главен съдия беше германецът Свен Яблонски, а Бастиан Данкерт отговаряше за системата ВАР. Подходът на рефера към ръководенето на мача се оказа различен от този, с който „рособлу“ са свикнали, и това си пролича най-вече при попадението на Лоренцо Пелегрини. Всичко това доведе до гневни реакции от страна на ръководството на домакините на двубоя от Болоня.

Рома и Болоня предложиха интересен първи сблъсък, но всичко ще се реши след седмица
Рома и Болоня предложиха интересен първи сблъсък, но всичко ще се реши след седмица

„Ремо Фройлер владееше топката, не знам каква беше интензивността на контакта от страна на Дониел Мален, но съдията можеше да отсъди нарушение там. Реферът е германец и може би е свикнал да постъпва по този начин. Като цяло беше твърде снизходителен, особено към Еван Ндика, който ограничаваше Кастро, като го дърпаше за фланелката, буташе го и го държеше за ръката. Ако беше получил жълт картон, може би това щеше да даде на Кастро малко повече свобода да играе“, заяви старши треньорът на тима Винченцо Италиано по време на пресконференцията след последния съдийски сигнал.

След изравнителния гол на Пелегрини действително имаше продължителна проверка от ВАР, преди попадението да бъде потвърдено. Ситуацията беше преразгледана заради борбата на Мален със защитниците, преди той да подаде асистенцията. Преди това Федерико Бернардески беше открил резултата за домакините с фалцов удар в началото на второто полувреме.

Гасперини изригна срещу атаките към Пелегрини: Оставете го на мира!
Гасперини изригна срещу атаките към Пелегрини: Оставете го на мира!

„Мисля, че се представихме страхотно, поведохме и трябваше да запазим преднината си. Можем да кажем, че съдията не се справи добре след нашия гол. Не мисля, че е възможно да извършат четири или пет нарушения срещу мен без нито един картон, но това е футболът и така стоят нещата в Европа“, коментира Сантиаго Кастро пред репортерите.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Трой Парът даде преднина на АЗ Алкмаар срещу Спарта

Трой Парът даде преднина на АЗ Алкмаар срещу Спарта

  • 12 март 2026 | 22:32
  • 549
  • 0
Страбсург спечели в Хърватия, но Риека ще продължава да се надява

Страбсург спечели в Хърватия, но Риека ще продължава да се надява

  • 12 март 2026 | 22:27
  • 523
  • 0
Райо Валекано взе солидна преднина в Турция

Райо Валекано взе солидна преднина в Турция

  • 12 март 2026 | 22:13
  • 841
  • 0
Панатинайкос изненада Бетис с късна дузпа в мач с два червени картона

Панатинайкос изненада Бетис с късна дузпа в мач с два червени картона

  • 12 март 2026 | 22:09
  • 981
  • 0
Солидно представяне за гостуващите тимове в първите сблъсъци от 1/8-финалите в ЛК

Солидно представяне за гостуващите тимове в първите сблъсъци от 1/8-финалите в ЛК

  • 12 март 2026 | 23:55
  • 11279
  • 6
Рома и Болоня предложиха интересен първи сблъсък, но всичко ще се реши след седмица

Рома и Болоня предложиха интересен първи сблъсък, но всичко ще се реши след седмица

  • 12 март 2026 | 21:50
  • 1178
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 24749
  • 81
Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 24548
  • 55
Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

  • 12 март 2026 | 23:50
  • 14704
  • 9
Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

  • 12 март 2026 | 22:00
  • 5523
  • 5
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 41798
  • 229
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 29983
  • 65