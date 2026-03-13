В Болоня са бесни от съдията, смятат го за твърде снисходителен срещу Рома

Отборът на Болоня изрази недоволство от съдийството при равенството 1:1 с Рома в Лига Европа, като треньорът Винченцо Италиано и нападателят Сантиаго Кастро заявиха, че е имало нарушение при изравнителния гол на „вълците“. Въпреки че двубоят на „Стадио Дал'Ара“ беше изцяло италиански сблъсък, той се проведе под егидата на УЕФА. Главен съдия беше германецът Свен Яблонски, а Бастиан Данкерт отговаряше за системата ВАР. Подходът на рефера към ръководенето на мача се оказа различен от този, с който „рособлу“ са свикнали, и това си пролича най-вече при попадението на Лоренцо Пелегрини. Всичко това доведе до гневни реакции от страна на ръководството на домакините на двубоя от Болоня.

Рома и Болоня предложиха интересен първи сблъсък, но всичко ще се реши след седмица

„Ремо Фройлер владееше топката, не знам каква беше интензивността на контакта от страна на Дониел Мален, но съдията можеше да отсъди нарушение там. Реферът е германец и може би е свикнал да постъпва по този начин. Като цяло беше твърде снизходителен, особено към Еван Ндика, който ограничаваше Кастро, като го дърпаше за фланелката, буташе го и го държеше за ръката. Ако беше получил жълт картон, може би това щеше да даде на Кастро малко повече свобода да играе“, заяви старши треньорът на тима Винченцо Италиано по време на пресконференцията след последния съдийски сигнал.

Bologna were critical of the refereeing in their 1-1 Europa League draw with Roma, as coach Vincenzo Italiano and Santiago Castro claimed there was a foul in the build-up to the equaliser.#Bologna #ASRoma #Calcio #BolognaRoma #UEL pic.twitter.com/B4a0q1s1NU — Football Italia (@footballitalia) March 12, 2026

След изравнителния гол на Пелегрини действително имаше продължителна проверка от ВАР, преди попадението да бъде потвърдено. Ситуацията беше преразгледана заради борбата на Мален със защитниците, преди той да подаде асистенцията. Преди това Федерико Бернардески беше открил резултата за домакините с фалцов удар в началото на второто полувреме.

Гасперини изригна срещу атаките към Пелегрини: Оставете го на мира!

„Мисля, че се представихме страхотно, поведохме и трябваше да запазим преднината си. Можем да кажем, че съдията не се справи добре след нашия гол. Не мисля, че е възможно да извършат четири или пет нарушения срещу мен без нито един картон, но това е футболът и така стоят нещата в Европа“, коментира Сантиаго Кастро пред репортерите.