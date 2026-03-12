Популярни
  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

  • 12 март 2026 | 22:00
  • 3266
  • 2
Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

Суперзвездата в овчарския скок Арманд Дуплантис за пореден път демонстрира, че е №1 в сектора. Той спечели изданието Mondo Classic в Упсала (Швеция) със световен рекорд №15 в колекцията си. Дуплантис преодоля 6.31 метра още в първи опит и получи целувка от годеницата си Дезире Ингланднер. Така шведът демонстрира отлична форма малко повече от седмица преди Световното първенство в зала в Торун, където може да станем свидетели на още едно върхово постижение.

Второто място в Швеция тази вечер зае норвежецът Сондре Гутормсен с 6.00 м.

Американецът Закъри Брадфорд се нареди трети с 5.90 м. Една от изненадите в Упсала тази вечер беше седмото място на Емануил Каралис. Гръцкият скачач, който по-рано този месец излезе на второ място във вечната световна ранглиста с 6.17 м, завърши седми с 5.80 м. Каралис преодоля тази височина от втори опит и след това реши да пропусне 5.90 м. На 6.00 м той беше близо до успех, но въпреки че имаше голям аванс над летвата, я закачи и в трите си опита, като в нито един от тях тя не успя да се задържи на стойката.

Снимки: Imago

