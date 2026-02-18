Престиани: Не съм расист

Джанлука Престиани реагира тази сутрин на обвинението на Винисиус Жуниор по време на мача между Бенфика и Реал Мадрид във вторник. Бразилецът твърди, че аржентинецът го е обидил расистко, наричайки го „моно“, което на испански означава маймуна. Престиани използва социалните мрежи, за да увери, че това не е така.

„Искам да изясня, че в нито един момент не съм обиждал расистко Винисиус Жуниор, който, за съжаление, е изтълкувал погрешно нещо, което смята, че е чул. Никога не съм бил расист към никого и съжалявам за заплахите, които получих от играчи на Реал Мадрид“, написа аржентинецът.

Бенфика също публикува съобщение „Заедно, до теб“ в знак на солидарност с номер 25.

Следвай ни:

Снимки: Imago