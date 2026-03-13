Малко столично дерби в "Надежда"

Локомотив (София) и Славия се изправят един срещу друг в интригуващ двубой от 26-ия кръг на efbet Лига. Малкото столично дерби на стадиона в квартал "Надежда" е от 19:00 часа и ще бъде ръководено от Тодор Киров.

"Железничарите" продължават да редуват силни и слаби игри, а към момента заемат 10-ата позиция в класирането. Отборът на Ратко Достанич започна да намира верния път - след четирите поредни загуби на старта на пролетния полусезон, "белите" записаха две категорични победи - срещу Берое (3:0) и Спартак Варна (4:0), и се изкачиха до седмото място.

Гостите ще бъдат пределно мотивирани да прибавят нови 3 точки към актива си, но момчетата на Станислав Генчев също искат да зарадват своите фенове. Последният мач между двата тима завърши с успех за Славия с 2:0 в "Овча купел".

Генчев с неясно бъдеще в Локо (София)

Добрата новина за "червено-черните" е, че след изтърпяно наказание се завръща Красимир Станоев.

Национал се завръща за Славия, "белите" без двама срещу Локомотив (София)

В лагера на "белите" обратно в строя е халфът Кристиян Стоянов, който пропусна последните срещи заради контузия. Аут обаче остават Жордан Варела и Мохамед Досо.

Локомотив (София) - Славия

Начало: 19:00 часа

Съдия: Тодор Киров

Стадион: "Локомотив", София