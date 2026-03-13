Малко столично дерби в "Надежда"

Популярни
  • 13 март 2026 | 07:05
  • 1829
  • 5
Локомотив (София) и Славия се изправят един срещу друг в интригуващ двубой от 26-ия кръг на efbet Лига. Малкото столично дерби на стадиона в квартал "Надежда" е от 19:00 часа и ще бъде ръководено от Тодор Киров.

"Железничарите" продължават да редуват силни и слаби игри, а към момента заемат 10-ата позиция в класирането. Отборът на Ратко Достанич започна да намира верния път - след четирите поредни загуби на старта на пролетния полусезон, "белите" записаха две категорични победи - срещу Берое (3:0) и Спартак Варна (4:0), и се изкачиха до седмото място.

Гостите ще бъдат пределно мотивирани да прибавят нови 3 точки към актива си, но момчетата на Станислав Генчев също искат да зарадват своите фенове. Последният мач между двата тима завърши с успех за Славия с 2:0 в "Овча купел".

Добрата новина за "червено-черните" е, че след изтърпяно наказание се завръща Красимир Станоев.

В лагера на "белите" обратно в строя е халфът Кристиян Стоянов, който пропусна последните срещи заради контузия. Аут обаче остават Жордан Варела и Мохамед Досо.

Локомотив (София) - Славия

Начало: 19:00 часа
Съдия: Тодор Киров
Стадион: "Локомотив", София

