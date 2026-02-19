Популярни
  3. Световен шампион към Моуриньо: Кой си ти, че да решаваш за Винисиус

  • 19 фев 2026 | 11:21
  • 2799
  • 6

Драматичните събития в мач между Бенфика и Реал Мадрид от Шампионската лига във вторник продължават да вълнуват футболния свят. Тогава тъмнокожият нападател на гостите Винисиус Жуниор се оплака, че е станал жертва на расизъм. Наставникът на португалците Жозе Моуриньо се опита да успокои бразилеца, но пък и го разкритикува.

В тази връзка сега се намеси френската легенда Лилиян Тюрам - световен и европейски шампион с “петлите”. Бащата на Маркюс и Кефрен Тюрам смята, че Моу е подходил неправилно.

“Жозе Моуриньо е велик треньор с изключителна кариера - започна 54-годишният Тюрам, цитиран от “Екип”. - Работил е с много чернокожи играчи в живота си и това не му пречи да поставя под съмнение достоверността на расистки акт. Но как може да казва това? Кой си ти, г-н Моуриньо, че си позволяваш да решаваш какво има право Винисиус да прави или не? В думите му има усещане за превъзходство и бял нарцисизъм. Расисткият акт, на който Вини стана жертва, не е свързан с поведението му, а с цвета на кожата му. И как може да не вземем предвид това, което казват играчите? Значи така ли – Винисиус е луд, измислил си е обида и се е втурнал към съдията?“

Килиан Мбапе също го е чул – значи и Мбапе е луд? - продължи той. - Чернокожите са луди, така ли? Параноици са и си измислят истории… Когато Моуриньо се опитва да ни накара да повярваме, че Винисиус Жуниор е отговорен за расизма, на който е подложен, това е жалко. С този анализ той се превръща в дребнав човек, в дребен мъж. Моуриньо не анализира расисткия акт като човек, а като бял човек. Не сме длъжни да мислим през призмата на цвета на неговата кожа.

Казвам си, че сме 2026 година и че през 2026-а все още можеш да унижаваш чернокожи хора на футболния терен. Защото расизмът е унижение. И забелязвам, че все още успяваме да поставяме под съмнение това, което се е случило. А всъщност Винисиус разказа фактите, Килиан Мбапе разказа фактите. Но не, това не е достатъчно – съмнението остава, не сме сигурни. Но защо не вярваме на тези двама играчи? Защото думата на чернокожите мъже не е надеждна? Този епизод казва много за историята на расизма.

Всеки път е едно и също – ти разобличаваш акт, на който си бил жертва, и точно в теб се съмняват. Същото е както при жените, жертви на насилие или изнасилване. Идеята да се поставя под съмнение жертвата винаги е налице и затова винаги е много трудно да се изобличи случилото се. Виждаме го в случая „Епстийн“, същото е и при случаите на расизъм. Но Винисиус осъди ситуацията, съдията го чу и прие думите му.

Това е правилното отношение и поздравления за съдията, че пое отговорност – така ще вървим напред.“

