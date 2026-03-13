Гасперини изригна срещу атаките към Пелегрини: Оставете го на мира!

Джан Пиеро Гасперини избухна срещу репортерите на пресконференцията си след равенството 1:1 на Рома с Болоня в Лига Европа. Причината бяха острите атаките срещу футболиста на "вълците" Лоренцо Пелегрини от втория по сила турнир на УЕФА. Халфът влезе от резервната скамейка по време на осминафиналния сблъсък на „Стадио Дал'Ара“ и отбеляза потенциално решаващия изравнителен гол, неутрализирайки по-ранното попадение на Федерико Бернардески. Това се случи само няколко дни след разочароващото му представяне срещу Дженоа, така че когато Гасперини беше притиснат от въпроси относно ситуацията с бившия капитан, той показа раздразнението си. Договорът на Пелегрини е само до 30 юни и изглежда малко вероятно Рома да успее да се споразумее за нова сделка с полузащитника, който прекара почти цялата си кариера на „Олимпико“.

Gian Piero Gasperini lashed out at reporters in his press conference after Roma’s 1-1 Europa League draw with Bologna, urging them to ‘leave Lorenzo Pellegrini alone.’#ASRoma #BolognaRoma #Calcio #UEL pic.twitter.com/5cnSzvMqHW — Football Italia (@footballitalia) March 12, 2026

„Горкото момче, оставете го на мира. В някои мачове играе добре, в други – по-слабо, както всички останали. Това, че е вкарал днес, не променя оценката ни за него. Човек трябва винаги да бъде обективен.“

Гасперини беше попитан и за състоянието на контузените Ману Коне и Матиас Суле, които дори не бяха на резервната скамейка днес.

„Реалистично погледнато, мисля, че Суле няма да се върне преди паузата за националните отбори, но дори и тогава е трудно да се правят прогнози. Що се отнася до Коне, това е първият път, в който той пропуска европейски мач с нас. Трудно му беше да се възстанови напълно след мача с Дженоа и предпочетохме да не поемаме рискове, като се има предвид, че ни предстои мач с Комо, а след това и реванш с Болоня“, добави Гасперини.