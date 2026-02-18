Драмата на "Луш" е продъжила с бой в съблекалните

Доста напрегнато е било и третото полувреме на мача Бенфика - Реал Мадрид (0:1) в плейофите на Шампионската лига. По време на срещата имаше голямо прекъсване, след като Винисиус се оплака, че Престиани го е нарекъл „маймуна“, което активира протокола срещу расизма. Страстите се нажежиха, мачът завърши в напрежение и според някои испански медии е имало бой в съблекалните!

Според тях Руи Коща, президентът на Бенфика, се е сбил или е влязъл във физическа саморазправа, както искате го наречете, с член на делегацията на Реал Мадрид. „Руи Коща е „влязъл във физическа конфронтация“ с член на делегацията на Реал Мадрид, който не е нито треньор, нито играч, и са били принудени да ги разделят“, се казва в съответните репортажи.



Също така се съобщава, че са били отправяни „тежки“ обиди и унизителни коментари. Португалският отбор обаче отрича това и говори за твърдения, които са „лъжи и неоснователни“.