Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Драмата на "Луш" е продъжила с бой в съблекалните

Драмата на "Луш" е продъжила с бой в съблекалните

  • 18 фев 2026 | 05:41
  • 2036
  • 0

Доста напрегнато е било и третото полувреме на мача Бенфика - Реал Мадрид (0:1) в плейофите на Шампионската лига. По време на срещата имаше голямо прекъсване, след като Винисиус се оплака, че Престиани го е нарекъл „маймуна“, което активира протокола срещу расизма. Страстите се нажежиха, мачът завърши в напрежение и според някои испански медии е имало бой в съблекалните!

Според тях Руи Коща, президентът на Бенфика, се е сбил или е влязъл във физическа саморазправа, както искате го наречете, с член на делегацията на Реал Мадрид. „Руи Коща е „влязъл във физическа конфронтация“ с член на делегацията на Реал Мадрид, който не е нито треньор, нито играч, и са били принудени да ги разделят“, се казва в съответните репортажи.

Също така се съобщава, че са били отправяни „тежки“ обиди и унизителни коментари. Португалският отбор обаче отрича това и говори за твърдения, които са „лъжи и неоснователни“.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Арбелоа: Трябва да се борим срещу расизма

Арбелоа: Трябва да се борим срещу расизма

  • 18 фев 2026 | 03:29
  • 581
  • 0
Моуриньо: Има нещо сбъркано, това се случва на всеки стадион, на който играе Винисиус

Моуриньо: Има нещо сбъркано, това се случва на всеки стадион, на който играе Винисиус

  • 18 фев 2026 | 03:00
  • 6416
  • 4
Спалети: Направихме три крачки назад

Спалети: Направихме три крачки назад

  • 18 фев 2026 | 02:27
  • 1042
  • 1
Божинов: Дойдох в Пиза, защото Серия "А" е най-доброто първенство за защитници

Божинов: Дойдох в Пиза, защото Серия "А" е най-доброто първенство за защитници

  • 18 фев 2026 | 01:26
  • 1571
  • 1
Ето каво чака Престиани, ако наистина е използвал расистки обиди

Ето каво чака Престиани, ако наистина е използвал расистки обиди

  • 18 фев 2026 | 00:56
  • 7147
  • 8
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 36701
  • 200
Виж всички

Водещи Новини

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 36701
  • 200
ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

  • 17 фев 2026 | 23:54
  • 29247
  • 1
Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

  • 17 фев 2026 | 21:37
  • 41218
  • 77
Борусия (Дортмунд) изкова солиден аванс в първия мач с Аталанта

Борусия (Дортмунд) изкова солиден аванс в първия мач с Аталанта

  • 18 фев 2026 | 00:09
  • 14165
  • 2
Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

  • 17 фев 2026 | 17:27
  • 66697
  • 156
България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

  • 17 фев 2026 | 16:56
  • 29992
  • 21