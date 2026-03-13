Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

Лидерът в световния шампионат Джордж Ръсел зададе темпото в единствената свободна тренировка преди Гран При на Китай във Формула 1.
На пистата в Шанхай пилотът на Мерцедес оглави класирането с обиколка за 1:32.741, с която той изпревари с 0.120 секунди своя съотборник Андреа Кими Антонели, който се нареди втори. Тройката с пасив от 0.555 оформи световният шампион Ландо Норис, чийто съотборник в Макларън и миналогодишен победител в Китай Оскар Пиастри се нареди на четвъртата позиция с изоставане от 0.731.
Пети и шести се класираха пилотите на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън, които завършиха на съответно 0.858 и 1.388 зад Ръсел. Седемкратният шампион Хамилтън трябваше да премине към меките гуми още в средата на сесията, след като се завъртя в първата си летяща обиколка със среднотвърдите сликове в самото началото на тренировката.
Британецът не беше единственият, който срещна трудности в рамките на единствените 60 минути за подготовка в Шанхай. Франко Колапинто също имаше завъртане в първата си подготвителна обиколка в началото на сесията, а Карлос Сайнц прекара повече от половината тренировка в гаража на Уилямс преди да стартира участието.
Най-сериозните трудности обаче бяха за единствения новобранец във Формула 1 Арвид Линдблад, който успя да направи само шест обиколки в рамките на сесията. Британският пилот на Рейсинг Булс спря в края на дългата обратна права с технически проблем по-малко от 15 минути след началото на тренировката, което му коства страшно много време за подготовка на една напълно непозната за него писта.
Уикендът за Гран При на Китай, втори кръг за сезон 2026 във Формула 1, продължава в 9:30 часа българско време с квалификацията преди утрешния първи спринт за годината.
Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Снимки: Gettyimages