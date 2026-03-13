Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

Лидерът в световния шампионат Джордж Ръсел зададе темпото в единствената свободна тренировка преди Гран При на Китай във Формула 1.

Practice in China is complete ✅



The Top Three is IN, and Mercedes lead the way with the McLaren of Lando Norris in P3! 👇#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/VWUV9unv8a — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

На пистата в Шанхай пилотът на Мерцедес оглави класирането с обиколка за 1:32.741, с която той изпревари с 0.120 секунди своя съотборник Андреа Кими Антонели, който се нареди втори. Тройката с пасив от 0.555 оформи световният шампион Ландо Норис, чийто съотборник в Макларън и миналогодишен победител в Китай Оскар Пиастри се нареди на четвъртата позиция с изоставане от 0.731.

FP1 CHEQUERED FLAG 🏁 Top 10 👇



Russell 📸

Antonelli

Norris

Piastri

Leclerc

Hamilton

Bearman

Verstappen

Hulkenberg

Gasly#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/fGQ5ckljzh — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Пети и шести се класираха пилотите на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън, които завършиха на съответно 0.858 и 1.388 зад Ръсел. Седемкратният шампион Хамилтън трябваше да премине към меките гуми още в средата на сесията, след като се завъртя в първата си летяща обиколка със среднотвърдите сликове в самото началото на тренировката.

Around goes Lewis Hamilton! 🤯



A sizeable spin for the Ferrari early-on in FP1, heading into the run-off area at Turn 6 👇#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/9WT1sAuiKy — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Британецът не беше единственият, който срещна трудности в рамките на единствените 60 минути за подготовка в Шанхай. Франко Колапинто също имаше завъртане в първата си подготвителна обиколка в началото на сесията, а Карлос Сайнц прекара повече от половината тренировка в гаража на Уилямс преди да стартира участието.

Най-сериозните трудности обаче бяха за единствения новобранец във Формула 1 Арвид Линдблад, който успя да направи само шест обиколки в рамките на сесията. Британският пилот на Рейсинг Булс спря в края на дългата обратна права с технически проблем по-малко от 15 минути след началото на тренировката, което му коства страшно много време за подготовка на една напълно непозната за него писта.

🟡 VSC DEPLOYED 🟡



Arvid Lindblad pulls off to the side of the track at Turn 14! 😢#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/Sff3h9iHlM — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Уикендът за Гран При на Китай, втори кръг за сезон 2026 във Формула 1, продължава в 9:30 часа българско време с квалификацията преди утрешния първи спринт за годината.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Снимки: Gettyimages