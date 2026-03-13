Популярни
Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

  13 март 2026 | 07:14
Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

Днес от 16:45 часа Локомотив (Пловдив) и Септември откриват 26-ия кръг на efbet Лига.

Сблъсъкът е изключително важен и за двата отбора, тъй като “смърфовете” са в серия от пет мача без победа, а гостите от София инкасираха две поредни поражения и се нуждаят от точки в борбата за оцеляване.

Пловдивчани, които в предишния кръг отстъпиха много трудно на лидера Левски в София с 0:1 след дузпа в 89-ата минута, няма да разчитат на трима футболисти.

Един от основните полузащитници - Ефе Али, поднови тренировки, но не е сигурно дали е напълно готов да стартира от първата минута. Енцо Еспиноса пък претърпя операция заради скъсан менискус и частично скъсана кръстна връзка, което го вади от игра за следващите няколко месеца, а Каталин Иту напусна контузен терена срещу Левски още в началото на мача.

Въпреки това Локомотив е сочен за фаворит, но Септември неведнъж е изненадвал в ролята на аутсайдер. Пресен пример е успехът с 2:0 над ЦСКА преди два кръга. След това тимът от София инкасира две поражения от Ботев (Пловдив) и Черно море, което върна футболистите на Христо Арангелов в зоната на изпадащите.

Това обаче едва ли ще ги смути и със сигурност ще търсят точки на “Лаута” срещу отбор, който не се представя никак убедително в последните си няколко домакинства, последното от които завърши с катастрофалното 0:5 от ЦСКА 1948.

