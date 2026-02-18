Винисиус: Расистите са страхливци, които трябва да си сложат фланелката в устата

Винисиус Жуниор, крилото на Реал Мадрид, използва социалните мрежи, за да сподели реакцията си относно предполагаемите расистки обиди, на които е бил обект от страна на Престиани по време на победата с 1:0 срещу Бенфика. Бразилският нападател заяви, че „расистите са страхливци“, добави, че „имат защита от други, които имат задължението да наказват“ и разкритикува „лошо изпълнения протокол, който не е послужил за нищо“.

„Расистите са преди всичко страхливци. Трябва да си сложат фланелката в устата, за да покажат колко са слаби. Но имат до себе си защита от други, които теоретично имат задължението да наказват. Нищо от случилото се днес не е новост в моя живот и в този на моето семейство“, започна бразилският национал.

„Получих жълт картон за празнуване на гол. Все още не разбирам защо. От друга страна, само един лошо изпълнен протокол, който не послужи за нищо“, продължи Вини Жуниор. „Не обичам да се появявам в подобни ситуации, още повече след голяма победа, когато заглавията трябва да са за Реал Мадрид, но е необходимо“, заключи той.

Килиан Мбапе също използва социалните мрежи, за да подкрепи своя съотборник: „Танцувай, Вини Жуниор, и моля те, никога не спирай. Никога няма да могат да ни кажат какво трябва или не трябва да правим.“

