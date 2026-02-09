Страхотен мач на Груев, Холанд реши дербито на кръга, а Арсенал с нова заявка за титлата - това е обзорът на 25-ия кръг на Премиър лийг

25-ият кръг в Премиър лийг предложи зрелище, обрати и ключови резултати както в битката за титлата, така и в борбата за оцеляване. Арсенал направи нова важна крачка към върха, Манчестър Сити спечели дербито с Ливърпул, а българският национал Илия Груев се превърна в герой за Лийдс с два асистенции. Кръгът започна именно с успеха на йоркширци над Нотингам с 3:1. Българският халф бе в основата на победата с две асистенции и заслужено получи суперлативи от своя мениджър след двубоя. Наставникът дори го сравни със смесица между Христо Стоичков и Лотар Матеус – признание, което говори достатъчно за силното му представяне.

Манчестър Юнайтед продължи възхода си и се наложи с 2:0 над Тотнъм. Головете отбелязаха хората във форма Браян Мбемо и Бруно Фернандеш. За „шпорите“ кризата става все по-дълбока, а според редица анализатори на Острова тимът на Томас Франк скоро може да се окаже замесен в борбата за оцеляване. Бъдещето на датския специалист също изглежда все по-несигурно.

Фулъм и Евертън изиграха куриозен мач, завършил 1:2, белязан от два автогола. Домакините поведоха след като Миколенко вкара в собствената си врата, но по-късно Дюсбъри-Хол изравни, а в края на срещата вратарят Бернд Лено си отбеляза автогол и подари трите точки на „карамелите“.

Челси победи Уулвърхамптън с 3:1 след изключителен мач на Коул Палмър. Английският национал реализира хеттрик още през първото полувреме, като две от попаденията му бяха от дузпи, и на практика реши всичко още преди почивката.

Уест Хам постигна много ценна победа с 2:0 като гост на Бърнли в пряк сблъсък за оцеляване. Съмървил и Кастеянос реализираха попаденията, с които лондончани взеха три изключително важни точки.

Астън Вила направи нова грешна стъпка в борбата за титлата, след като завърши 1:1 при визитата си на Борнемут. Това бе втори пореден мач без победа за тима на Унай Емери и изоставането от лидера Арсенал вече е цели девет точки.

„Топчиите“ от своя страна не допуснаха изненада и победиха Съндърланд с 3:0. Две попадения реализира Виктор Гьокереш, а едно добави Мартин Субименди. Тимът на Микел Артета продължава да крачи уверено към жадуваната титла.

Една от изненадите в кръга дойде на „Сейнт Джеймсис Парк“, където Брентфорд победи Нюкасъл с 3:2. Янлет, Игор Тиаго и Данго Уатара се разписаха за гостите, докато за домакините точни бяха Свен Ботман и Бруно Гимараеш.

Кристъл Палас сложи край на дългата си серия без победа, след като надви Брайтън с 1:0 като гост. Това беше първи успех за отбора след 12 мача преди във всички турнир без победа. Единственият гол отбеляза Исмаила Сар, а новото попълнение Йорген Странд Ларсен дебютира с пълни 90 минути.

Кулминацията на кръга бе дербито между Ливърпул и Манчестър Сити, спечелено от „гражданите“ с 2:1. Ерлинг Холанд асистира за първия гол, а в добавеното време на мача реализира победното попадение от дузпа. Финалните минути предложиха истинска драма – решаващо спасяване на Донарума, директен червен картон за Доминик Собослай и отменен трети гол за Сити. Именно унгарският национал бе автор на единственото попадение за домакините.

След този кръг Арсенал продължава да води в битката за титлата, Манчестър Сити остава основният преследвач, а интригата както на върха, така и в дъното на класирането става все по-голяма с наближаването на решителната част от сезона.