Арсенал 0:0 Съндърланд, Хавертц изчисти от голлинията след грешка на Рая

Лидерът в Премиър лийг Арсенал играе при резултат 0:0 със Съндърланд в мач от 25-тия кръг на английския елит. “Артилеристите” водят с 6 точки на върха пред Манчестър Сити, но в два поредни мача на “Емиратс” нямат победа. През седмицата тимът на Микел Артета се класира и на финала за “Карабао Къп” след нова победа над Челси в реванша с 1:0 и 3:2 в първия мач. Новакът Съндърланд пък е една от приятните изненади в първенството, като се намира на 8-а позиция и има две победи в последните си три мача.

В предишната среща между двата отбора “черните котки” успяха да спрат Арсенал и завършиха 2:2. Преди това “топчиите” имаха три поредни победи над този съперник.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета има немалко проблеми за двубоя, като няма да може да използва контузените Букайо Сака, Микел Мерино и Мартин Йодегор.

Испанецът прави немалко проблеми в сравнение с мача срещу Челси за “Карабао”. Най-голямата новина днес е, че Габриел Жезус и разписалият се срещу “сините” от Лондон преди няколко дни Кай Хавертц са титуляри, докато Виктор Гьокереш и Еберечи Езе остават на пейката. Леандро Тросар също започва от първата минута и заема мястото по лявото крило на Габриел Мартинели, като Нони Мадуеке допълва тримата в атака. Рикардо Калафиори заема мястото на левия бек на Пиеро Инкапие. На вратата пък се завръща Давид Рая, който заменя Кепа Арисабалага.

Съндърланд ще е без капитана си и бивш играч на Арсенал Гранит Джака, Бертран Траоре и Иън Поведа. Атаката на “черните котки” ще бъде водена от Брайън Броби и Хабиб Диара.

Още в първата минута на срещата Габриел Жезус получи добро центриране, но стреля неточно с глава. Седем минути по-късно дойде първият наистина чист шанс в мача. След центриране от пряк свободен удар Давид Рая допусна грешка и топката попадна в Брайън Броби, който веднага стреля. За късмет на домакините на голлинията бе Кай Хавертц, който успя да изчисти от голлинията.

