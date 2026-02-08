Янис Адетокунбо става съсобственик на женския футболен клуб Челси

Суперзвездата на Милуоки Бъкс Янис Адетокунбо се присъедини към групата съсобственици на женския футболен клуб Челси. 31-годишният гръцки баскетболист изрази гордостта си от предоставената възможност.

„Историята на Челси говори сама за себе си и аз съм развълнуван да допринеса за бъдещето, като подкрепям непрекъснатия растеж и влияние на женския спорт. Става въпрос за амбиция, наследство и издигане на играта на следващото ниво. Напред, Челси!“, написа Адетокунбо в социалните мрежи.

Андетокунбо е шампион на НБА и MVP на финалите на НБА през 2021 г. Двукратен MVP на редовния сезон на НБА.

Челси е трети в класирането на английското женско футболно първенство с 27 точки.

