  1. Sportal.bg
  2. Евертън
Евертън обърна Фулъм в Лондон и вече гледа към евротурнирите

  • 7 фев 2026 | 19:34
  • 454
  • 0

Евертън надделя с 2:1 като гост на Фулъм в мач от 25-ия кръг на Премиър лийг. “Карамелите” осъществиха пълен обрат с голове на Киърнън Дюсбъри-Хол (76’) и автогол на Бернд Лено (83’), след като лондончани бяха повели отново с автогол на Виталий Миколенко (18’). По този начин възпитаниците на Дейвид Мойс прескочиха именно днешния си противник и се изкачиха до седмото място с 37 точки. За “котиджърс” това бе второ поредно поражение.

Първата част премина основно под диктовката на Фулъм. Домакините успяха да поведат още в 18-ата минута, когато след известен карамбол топката достигна до Раул Хименес, мексиканецът стреля и след рикошет в Миколенко влетя в мрежата. Последваха още няколко добри шанса за домакините. Отново Раул Хименес и Емил Смит Роу направиха сериозни пропуски. В последната минута на редовното време Самуел Чуквуезе отправи снаряд и също бе близо до попадение, но нацели напречната греда.

Играчите на Евертън успяха да изравнят четвърт час преди края, когато именно Миколенко направи отлично отиграване на фланга, влезе в наказателното поле и пусна успореден пас, който бе засечен от Дюсбъри-Хол в мрежата. Само осем минути по-късно “карамелите” стигнаха до пълен обрат след корнер. Топката бе засечена в мрежата от играч в синьо, но докосване на Лено бе изтълкувано като автогол. Реферът Стюарт Атуел дори бе привикан да прегледа положението за нарушение срещу стража, но такова не бе отсъдено. Евертън няма поражение в последните си пет двубоя в шампионата. Фулъм пък с три поражения в пет двубоя започна да се срива в класирането и вече е на 10-ото място.

