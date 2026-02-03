Астън Вила и Ливърпул ще говорят за ситуацията с Елиът

Астън Вила и Ливърпул ще проведат разговори за бъдещето на Харви Елиът. Миналото лято той премина при бирмингамци под наем за една година. В договора има клауза, която прави трансфера постоянен, ако Елиът играе в 10 мача. Ако това се случи, Вила ще трябва да плати 35 милиона лири.

Унай Емери почти не използва футболиста през първия полусезон. Харви обаче игра в последните два мача на тима, а част от причините са сериозните кадрови проблеми. Сега Вила ще иска да промени параметрите по договора, за да може да разчита на играча без да се налага да претърпи сериозна финансова загуба. Ливърпул предпочита Елиът да играе повече.

Следвай ни:

Снимки: Imago