Възходът на Уест Хам продължи и в опашкарското дерби с Бърнли

Уест Хам постигна важна победа, след като спечели с 2:0 гостуването си на Бърнли в опашкарско дерби от 25-тия кръг на Премиър лийг. Двете попадения за “чуковете” паднаха още в първите 25 минути на двубоя.

Така отборът на Нуно Еспирито Санто записа трети успех в последните си 4 мача и вече е само на 3 точки от спасителното 17-о място, където се намира Нотингам Форест. За Бърнли пък положението изглежда безнадеждно, след като тимът няма победа в последните си вече цели 16 мача и е предпоследен само с 15 точки.

Уест Хам започна много по-силно и до голяма степен си реши мача след първите само 25 минути. В 13-ата минута “чуковете” излязоха напред чрез Крисенсио Съмървил, който получи отличен пас от Матеуш Фернандеш и технично копна топката над Мартин Дубравка в мрежата за 0:1. Това бе и четвърти пореден гол в първенството за нидерландското крило.

It's three points at Turf Moor ✅ pic.twitter.com/7CZmxwgleo — West Ham United (@WestHam) February 7, 2026

Тринадесет минути по-късно Уест Хам удвои аванса си. Малик Диуф центрира добре отляво, а новото попълнение Валентин Кастейянос с глава вкара за 0:2. Това бе първи гол за аржентинеца в Премиър лийг.

През втората част Бърнли опита да промени нещо, като Зaйън Флеминг от домакините бе най-близо до гола, като неговият удар с глава от близкия стълб принуди Мадс Хермансен да направи спасяване. В крайна сметка обаче Уест Хам удържа ранно взетия си аванс и се поздрави с победата.

Снимки: Gettyimages