Иран нанесе удари по водещ спонсор на ФИФА

Иран извърши ново нападение срещу Саудитска Арабия, като този път целта беше рафинерията Рас Танура на брега на Персийския залив. Съоръжението е собственост на Aramco, една от най-големите петролни компании в света. Държавната фирма на Саудитска Арабия е спонсор на Световното първенство по футбол и е сред основните партньори на ФИФА, както и на отбора от Формула 1 Aston Martin (като главен и технологичен партньор). Компанията също така има присъствие в рали Дакар, женския голф, крикета и други спортни събития.

Не се съобщава за пострадали, тъй като е имало време рафинерията да бъде затворена, но са нанесени множество материални щети. Като предпазна мярка Рас Танура е била временно затворена, а ситуацията е овладяна. Два дрона са били прихванати в района на съоръжението, като падналите отломки са предизвикали ограничен пожар, съобщи говорителят на саудитското Министерство на отбраната пред Al Arabiya TV, добавяйки, че няма ранени.

Това е пореден епизод на напрежение в ден, в който фючърсите на суровия петрол тип „Брент“ вече поскъпнаха с около 10%. „Атаката срещу рафинерията Рас Танура в Саудитска Арабия бележи значителна ескалация, като енергийната инфраструктура в Залива вече е на прицел на Иран“, коментира пред Reuters Торбьорн Солтвед, главен анализатор за Близкия изток в компанията за разузнаване на рискове Verisk Maplecroft.

Саудитската агенция по печата съобщи, че официален източник от Министерството на енергетиката е заявил: „В 7:04 ч. сутринта в понеделник петролната рафинерия в Рас Танура претърпя ограничени щети в резултат на отломки от прихващането на два дрона в близост до нея. Инцидентът предизвика ограничен пожар, който беше незабавно овладян от екипите за спешно реагиране. Не се съобщава за ранени или загинали. Някои оперативни звена на рафинерията бяха затворени като предпазна мярка, без това да се отрази на доставките на петролни продукти за местните пазари.“

Рафинерията Рас Танура е ключов доставчик на транспортни горива като дизел за европейските купувачи и произвежда по-малки количества бензин. В близост се намира най-големият експортен терминал на Aramco за суров петрол и петролни продукти, който включва резервоари за съхранение, пристанищни кейове и офшорни точки за товарене.