Вход / Регистрирай се
Шампионски заряд на Анфийлд: Ливърпул – Манчестър Сити и игра за 65-инчов 4K телевизор

  • 6 фев 2026 | 13:50
  • 95
  • 0
Шампионски заряд на Анфийлд: Ливърпул – Манчестър Сити и игра за 65-инчов 4K телевизор

Ливърпул и Манчестър Сити се изправят един срещу друг на Анфийлд тази неделя. Дербито идва в ключов момент от кампанията и носи много напрежение за двата отбора: Манчестър Сити продължава да държи високо темпо в битката на върха, докато Ливърпул търси постоянство и нова стабилност, за да се върне трайно в челната четворка.В лагера на домакините фокусът преди мача логично пада върху проблемите със състава. Мениджърът Арне Слот призна, че ситуацията става все по-сложна при нови липси, като в последните седмици отборът беше принуден да прави компромиси в дефанзивната линия.

При гостите настроението е позитивно - пристигат на “Анфийлд” с ясен дневен ред – да продължи преследването на лидера Арсенал. Паралелно с първенството, отборът на Пеп Гуардиола влиза в двубоя и с допълнителна увереност, след като си осигури място на финала на Карабао Къп.Пускаме безплатна игра за Ливърпул – Манчестър Сити, в която може да се включите за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор.Участието е напълно безплатно и отнема само няколко минути. А това не е всичко — в платформата ни ще откриете и още безплатни игри с различни награди, включително спортни сувенири. Всяко участие ви дава възможност да се включите в следващото предизвикателство.

