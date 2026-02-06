Две асистенции на Илия Груев донесоха победа на Лийдс, "Елънд Роуд" скандира името на българина

Илия Груев изигра най-силния си мач в Премиър лийг и беше в основата на победата на Лийдс над Нотингам Форест с 3:1. Българският национал асистира за два от головете на домакините и показа защо в последните седмици е неизменен титуляр в състава на Даниел Фарке.

Джейдън Богъл откри резултата в 26-ата минута след точен до милиметър извеждащ пас на Груев. Родният халф достави и подаването за гола на Доминик Калвърт-Люин в 49-ата минута за 3:0. В средата на втората част бившият футболист на Вердер (Бремен) беше неволно ударен от Калвърт-Люин при разбъркване в наказателното поле и се строполи на тревата, а публиката на "Елънд Роуд" го подкрепи, като започна да скандира името му. Въпреки че се оказа с разбит нос и наранена вежда, Груев се завърна в игра и остана на терена до края на срещата.

Днешният успех беше много важен за Лийдс, защото дойде срещу пряк конкурент в долната половина на таблицата. "Белите" са 16-и в класирането с 29 точки, а Нотингам Форест се намира на 17-ата позиция с 26 точки.

Груев блесна не само с двете си асистенции, а с цялостното си безупречно представяне в средата на терена. Българинът сбърка само един пас от общо 44 и дори отправи два изстрела, като не беше далеч от това да се разпише в ситуацията, в която получи удар от Калвърт-Люин.

Домакините искаха да отговорят на критиките след тежкото поражение с 0:4 от Арсенал. Те доминираха в началните минути, но после бяха принудени да се защитават и Карл Дарлоу трябваше да спасява изстрел на Николас Домингес. Вратарят на Лийдс показа класа и след удар с глава на Игор Жезус, който след това пропусна още едно положение.

В 24-тата минута Доминик Калвърт-Люин уцели гредата, а в 26-ата Джейдън Богъл даде преднина на "белите" след брилянтно дълго подаване на Груев. Пасът на българския халф елиминира цялата защита на Нотингам, а Богъл хладнокръвно прати топката в мрежата за 1:0.

Само 4 минути по-късно Лийдс вкара и втори гол. Джеймс Джъстин намери Ноа Окафор, а той не остави шансове на Щефан Ортега и доближи домакините до трите точки. До почивката Нотингам Форест не намери никакъв отговор за агресивната игра на съперника, а двубоят продължи да се развива по същия начин и в началото на втората част.

В 49-ата минута отнета топка в противниковата половина стигна до Груев. Той изчака придвижването на Калвърт-Люин и центрира към бившия английски национал, който с гърди покачи на 3:0.

След инцидента с удара в лицето на българина играта беше спряна за няколко минути. Домакините се прибраха в половината си, а Нотингам Форест се постара да стигне поне до почетно попадение. Това се случи в 86-ата миута, когато Лоренцо Лука отбеляза дебютния си гол в английския футбол.

В следващия кръг Лийдс ще гостува на Челси, а Нотингам Форест ще е домакин на Уулвърхамптън.

