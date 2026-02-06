Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лийдс
  3. Две асистенции на Илия Груев донесоха победа на Лийдс, "Елънд Роуд" скандира името на българина

Две асистенции на Илия Груев донесоха победа на Лийдс, "Елънд Роуд" скандира името на българина

  • 6 фев 2026 | 23:57
  • 4518
  • 5

Илия Груев изигра най-силния си мач в Премиър лийг и беше в основата на победата на Лийдс над Нотингам Форест с 3:1. Българският национал асистира за два от головете на домакините и показа защо в последните седмици е неизменен титуляр в състава на Даниел Фарке.

Джейдън Богъл откри резултата в 26-ата минута след точен до милиметър извеждащ пас на Груев. Родният халф достави и подаването за гола на Доминик Калвърт-Люин в 49-ата минута за 3:0. В средата на втората част бившият футболист на Вердер (Бремен) беше неволно ударен от Калвърт-Люин при разбъркване в наказателното поле и се строполи на тревата, а публиката на "Елънд Роуд" го подкрепи, като започна да скандира името му. Въпреки че се оказа с разбит нос и наранена вежда, Груев се завърна в игра и остана на терена до края на срещата.

Днешният успех беше много важен за Лийдс, защото дойде срещу пряк конкурент в долната половина на таблицата. "Белите" са 16-и в класирането с 29 точки, а Нотингам Форест се намира на 17-ата позиция с 26 точки.

Груев блесна не само с двете си асистенции, а с цялостното си безупречно представяне в средата на терена. Българинът сбърка само един пас от общо 44 и дори отправи два изстрела, като не беше далеч от това да се разпише в ситуацията, в която получи удар от Калвърт-Люин.

Домакините искаха да отговорят на критиките след тежкото поражение с 0:4 от Арсенал. Те доминираха в началните минути, но после бяха принудени да се защитават и Карл Дарлоу трябваше да спасява изстрел на Николас Домингес. Вратарят на Лийдс показа класа и след удар с глава на Игор Жезус, който след това пропусна още едно положение.

В 24-тата минута Доминик Калвърт-Люин уцели гредата, а в 26-ата Джейдън Богъл даде преднина на "белите" след брилянтно дълго подаване на Груев. Пасът на българския халф елиминира цялата защита на Нотингам, а Богъл хладнокръвно прати топката в мрежата за 1:0.

Само 4 минути по-късно Лийдс вкара и втори гол. Джеймс Джъстин намери Ноа Окафор, а той не остави шансове на Щефан Ортега и доближи домакините до трите точки. До почивката Нотингам Форест не намери никакъв отговор за агресивната игра на съперника, а двубоят продължи да се развива по същия начин и в началото на втората част.

В 49-ата минута отнета топка в противниковата половина стигна до Груев. Той изчака придвижването на Калвърт-Люин и центрира към бившия английски национал, който с гърди покачи на 3:0.

След инцидента с удара в лицето на българина играта беше спряна за няколко минути. Домакините се прибраха в половината си, а Нотингам Форест се постара да стигне поне до почетно попадение. Това се случи в 86-ата миута, когато Лоренцо Лука отбеляза дебютния си гол в английския футбол.

В следващия кръг Лийдс ще гостува на Челси, а Нотингам Форест ще е домакин на Уулвърхамптън.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Българи зад граница

Антони Иванов и Чорбаджийски играха при загуба на Херманщат

Антони Иванов и Чорбаджийски играха при загуба на Херманщат

  • 6 фев 2026 | 21:12
  • 817
  • 0
Тонислав Йорданов и Кишварда се измъчиха с аутсайдера в Унгария

Тонислав Йорданов и Кишварда се измъчиха с аутсайдера в Унгария

  • 6 фев 2026 | 21:07
  • 627
  • 0
Валери Владимиров: Искам да съм готов и да продължа да се усъвършенствам

Валери Владимиров: Искам да съм готов и да продължа да се усъвършенствам

  • 6 фев 2026 | 20:34
  • 1330
  • 2
Светослав Тодоров класира юношите на Кристъл Палас на четвъртфинал в FA Youth Cup

Светослав Тодоров класира юношите на Кристъл Палас на четвъртфинал в FA Youth Cup

  • 6 фев 2026 | 19:21
  • 1552
  • 0
Мартин Георгиев беше картотекиран за европейските мачове на АЕК

Мартин Георгиев беше картотекиран за европейските мачове на АЕК

  • 6 фев 2026 | 14:57
  • 696
  • 3
Българин подписа с лидера в Косово

Българин подписа с лидера в Косово

  • 5 фев 2026 | 20:39
  • 3734
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

  • 7 фев 2026 | 00:29
  • 11051
  • 16
ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

  • 6 фев 2026 | 19:42
  • 98041
  • 548
Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

  • 6 фев 2026 | 20:05
  • 11287
  • 31
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 46173
  • 78
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 26359
  • 17