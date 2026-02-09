Популярни
  2. Нюкасъл
  • 9 фев 2026 | 09:31
Манчестър Юнайтед ще влезе в битка с Арсенал и Ювентус за Тонали

Асът на Нюкасъл Сандро Тонали е в списъка с основни трансферни цели за реновация на халфовата линия на Манчестър Юнайтед. Според "Дъ Телеграф" на "Олд Трафорд" виждат италианеца като идеалния заместник на Каземиро, който ще напусне клуба след края на сезона.

Това разширява списъка с кандидати за бившия играч на Милан, когото Нюкасъл оценява на около 100 милиона паунда. Арсенал от известно време е сериозно в сметките, след като още в последния ден на зимния трансферен прозорец се появиха информации за разговори между неговия агент и "топчиите". Ювентус също от доста време има интерес към това да върне Тонали в Италия. Манчестър Сити също се споменава в микса от клубове, които биха се включили в тази трансферна битка.

Манчестър Юнайтед ще посвети летния трансферен прозорец предимно на обновяване на халфовата линия, където трябва да бъдат привлечени няколко качествени играчи. По подобен начин през миналото лято "червените дяволи" подмениха офанзивната си линия, привличайки Брайън Мбемо, Матеус Куня и Бенямин Шешко. Освен Тонали в списъка на 20-кратния шампиони са и английските национали Адам Уортън и Елиът Андерсън.

Самият Тонали има договор за още три години с Нюкасъл, като в момента той получава по 150 000 паунда седмично. Клубът не иска да се разделя с него, а и италианецът не търси активно изходящ трансфер. Ще видим обаче какво ще се случи през лятото. Според английските медии Тонали има желание да продължи да играе в ШЛ, а Нюкасъл трудно ще успее да се пребори за това през следващия сезон. Това може да се окаже важен момент в разговорите за бъдещето му.

