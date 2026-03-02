Ханзи Флик: Няма да се предадем, можем да го направим

Барселона се радва на силни резултати в Ла Лига, където е лидер, но се сблъсъка с неочаквано сериозен проблем в турнира за Купата на краля. Там “блаугранас” бяха разгромени с 4:0 от Атлетико Мадрид в първия полуфинал и сега трябва да сътворят чудо, за да продължат към мача за трофея. Реваншът на “Камп Ноу” е във вторник вечер. Ето какво заяви по различни теми наставникът Ханзи Флик в навечерието на дуела:

За предстоящия мач

Мисля, че всички знаят, че изоставаме с четири гола и искаме да направим невъзможното възможно. Няма да се предадем. Това е важен двубой, трябва да вярваме.

Възможен ли е подвиг като онзи срещу ПСЖ през 2017 година?

Не мисля за миналото, фокусирам се върху настоящето. Познаваме историята, трябва да си свършим работата. Трябва да играем на най-високо ниво. Мисля, че винаги трябва да се вярва, а и всички фенове ще ни подкрепят. Имаме примера с Борусия (Дортмунд), когато спечелихме с 4:0 (април 2025 г.). Ще бъде трудно, съперникът е фантастичен… но можем да го направим.

Какъв би бил перфектният двубой?

По-добре е да отбележим първи. Трябва да сме умни и да имаме глад за победа. Видяхме го срещу Виляреал – имахме динамика, интензитет… трябва да играем като отбор и да бъдем единни.

Какви са шансовете ви за спечелването на трофея?

Не знам. Ако спечелим утре, имаме такива. Но за да стигнем първо до финала, не е достатъчно само да победим. Няма да се предадем. Всичко е възможно.

🎙️ Hansi Flick on our upcoming match 🆚 Atlético Madrid pic.twitter.com/g6USX1TZgc — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 2, 2026

Ямал

Ламин има изключителното качество да бележи головете, каквито вкара на Виляреал. Нужен ни е както той, така и всички останали.

Педри

Трябва да управляваме минутите му. Добре е, че можем да разчитаме на него, но предстоят още много мачове. . Ще видим колко ще играе.

Без контузения Левандовски

Трябва да се справим с отсъствието му. Беше нещастна ситуация – удари се в рамото на съперник срещу Виляреал. Липсите са важни, но отборът се справя добре с тях. Други могат да покажат качествата си.

Роналд Араухо

Да, възможно е той да бъде титуляр. Имаме добър отбор, който върши нещата правилно. Все още обаче не съм определил стартовия състав. Знам силните и положителните ни страни.

Стил на игра

Винаги искаме да играем със стила на Барса. В последните два мача играхме добре. Атлетико играе по различен начин, но трябва да действаме като едно цяло с топката и да пресираме, когато не я притежаваме. И да печелим единоборствата. Те са силни в преходите, затова трябва да държим топката.

