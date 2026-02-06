Популярни
Очаквайте от 11:00: Хулио Веласкес за старта на пролетния полусезон и емоциите след загубата от Лудогорец за Суперкупата
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди Ливърпул - Манчестър Сити

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди Ливърпул - Манчестър Сити

  • 6 фев 2026 | 10:07
  • 360
  • 1
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди Ливърпул - Манчестър Сити

Тази седмица Футболинките Деси и Анжи загърбиха българския футбол и отправиха поглед към Англия. Там ни очаква жестоко дерби между Ливърпул и Манчестър Сити.

Мърсисайдци са далеч от борбата за титлата, но определено могат да повлияят на битката на "гражданите" с Арсенал за първото място. "Небесносините" се провалиха през миналия уикенд, след като допуснаха да бъдат изравнени от Тотнъм при два гола аванс. "Червените" пък отнесоха колебливия Нюкасъл с четири попадения срещу едно в своята врата през изминалия уикенд и сега са готови да победят отново в своя дом.

Какво имаха да кажат по темата Футболинките, вижте във видеото, което може да откриете в социалните мрежи на Sportal.bg, където може да споделите и вашите очаквания за двубоя.

