ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди Ливърпул - Манчестър Сити

Тази седмица Футболинките Деси и Анжи загърбиха българския футбол и отправиха поглед към Англия. Там ни очаква жестоко дерби между Ливърпул и Манчестър Сити.

Мърсисайдци са далеч от борбата за титлата, но определено могат да повлияят на битката на "гражданите" с Арсенал за първото място. "Небесносините" се провалиха през миналия уикенд, след като допуснаха да бъдат изравнени от Тотнъм при два гола аванс. "Червените" пък отнесоха колебливия Нюкасъл с четири попадения срещу едно в своята врата през изминалия уикенд и сега са готови да победят отново в своя дом.

