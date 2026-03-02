Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. 20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 12037
  • 18
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

Иранските медии съобщиха за огромна трагедия по време на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. 20 волейболистки и треньорите им са били убити, след като ракета е паднала върху залата, в която са били. Ранените са повече от 100 човека. Информацията е на иранския телевизионен канал "Ал Маядин".

Международната федерация по волейбол (FIVB) излезе с позиция, изразявайки притеснението си за случващото се в региона:

Иран обмисля оттегляне от Мондиал 2026? Няма да е първият случай в историята
Иран обмисля оттегляне от Мондиал 2026? Няма да е първият случай в историята

"FIVB е шокирана и изключително обезпокоена от новината, че няколко млади волейболистки в Иран са били убити във влошаващата се ситуация със сигурността в Близкия изток и по-широкия регион. Изразяваме най-дълбоките си съболезнования на засегнатите семейства и на всички засегнати от тази разгръщаща се криза.

novini.bg

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Волейбол

Етрополе, Добруджа, Звездец и Металург тръгнаха с победи в плейофите на Висшата лига

Етрополе, Добруджа, Звездец и Металург тръгнаха с победи в плейофите на Висшата лига

  • 1 март 2026 | 22:26
  • 915
  • 1
Денислав Бърдаров и ИББ с поредна загуба в Турция

Денислав Бърдаров и ИББ с поредна загуба в Турция

  • 1 март 2026 | 22:14
  • 580
  • 0
Георги Татаров с първа точка за Галатасарай при нова загуба в Турция

Георги Татаров с първа точка за Галатасарай при нова загуба в Турция

  • 1 март 2026 | 21:45
  • 1395
  • 0
Перуджа пречупи Верона и спечели рекордна Суперкупа на Италия

Перуджа пречупи Верона и спечели рекордна Суперкупа на Италия

  • 1 март 2026 | 21:21
  • 1977
  • 0
Берое се справи с Монтана за нов успех в efbet Супер Волей

Берое се справи с Монтана за нов успех в efbet Супер Волей

  • 1 март 2026 | 20:48
  • 1547
  • 2
Локомотив Авиа се завърна начело след трудна, но чиста победа над Дея спорт

Локомотив Авиа се завърна начело след трудна, но чиста победа над Дея спорт

  • 1 март 2026 | 19:56
  • 2187
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 5683
  • 6
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 9354
  • 41
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

  • 2 март 2026 | 08:49
  • 12614
  • 21
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 4366
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 4212
  • 7