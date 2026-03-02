20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

Иранските медии съобщиха за огромна трагедия по време на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. 20 волейболистки и треньорите им са били убити, след като ракета е паднала върху залата, в която са били. Ранените са повече от 100 човека. Информацията е на иранския телевизионен канал "Ал Маядин".

Международната федерация по волейбол (FIVB) излезе с позиция, изразявайки притеснението си за случващото се в региона:

"FIVB е шокирана и изключително обезпокоена от новината, че няколко млади волейболистки в Иран са били убити във влошаващата се ситуация със сигурността в Близкия изток и по-широкия регион. Изразяваме най-дълбоките си съболезнования на засегнатите семейства и на всички засегнати от тази разгръщаща се криза.

