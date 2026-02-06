В Арсенал се опитвали да вземат играч от Байерн (Мюнхен) в края на януари

Лидерът в Премиър лийг Арсенал е опитал да направи изненадващ ход и да привлече халфа на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка, изненадващо съобщава “Дейли Мейл”. “Артилеристите” са направили своя ход в края на януарския трансферен прозорец, но в крайна сметка до сделка не се е стигнало. Идеята на Артета е била да вземе още един играч в средата на терена, който да помогне в натоварения график на тима. Преди ден лондончани се класираха за финала в Карабао къп, отделно водят в първенството и продължават напред в Шампионската лига и ФА Къп.

Леон Горетцка разкри какви решение е взел за бъдещето си

Горетцка бе сред водещите футболисти на баварците в продължение на няколко сезона, но още при Томас Тухел, а впоследствие и при Венсан Компани все по-често бе оставя на резервната скамейка. Преди седмица самият Горетцка обяви, че ще напусне “Алианц Арена” след края на сезона. 31-годишният играч пристигна в Байерн от Шалке през 2018 година и за осем години в тима спечели шест титли на страната и трофея в Шампионската лига през 2020 година,

