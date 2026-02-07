Популярни
Переа титуляр срещу Ботев (Вр), Левски с пет промени в състава - на живо от "Герена" с атмосферата преди мача
Уулвс 0:1 Челси, Коул Палмър откри резултата

Уулвърхамптън и Челси играят при 0:1 в мач от 25-ия кръг на Премиър лийг.

Лондончани демонстрират добра форма след идването на Лиъм Росиниър и постигнаха три поредни победи в първенството. Представянето на “вълците” поспадна в последните две седмици, след петте поредни двубоя без поражение под ръководството на Роб Едуардс. Те все пак допуснаха две поражения срещу два от силните тимове в шампионата - Манчестър Сити и Борнемут.

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър се завръща към постройка с четирима бранители, след като преди дни срещу Арсенал излезе с трима централни. Коул Палмър и Нето са титуляри, а Алехандро Гарначо отново е на пейката.

Наставникът на Уулвърхамптън Роб Едуардс пуска веднага новите попълнения Анхел Гомес и Адам Армстронг.

