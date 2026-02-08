Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул 0:0 Манчестър Сити, ранен пропуск на Холанд

Ливърпул 0:0 Манчестър Сити, ранен пропуск на Холанд

  • 8 фев 2026 | 17:32
  • 3854
  • 5
Ливърпул 0:0 Манчестър Сити, ранен пропуск на Холанд

Ливърпул и Манчестър Сити играят при резултат 0:0 на "Анфийлд" в голямото дерби от 25-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят е много важен за целите на двата тима. Мърсисайдци водят трудна битка с Манчестър Юнайтед и Челси за местата, даващи право на участие в ШЛ, докато "гражданите" имат нужда от пълния комплект точки, за да запазят интригата в битката за титлата с Арсенал.

По-рано през сезона Сити победи Ливърпул с 3:0 на "Етихад", така че "гражданите" гонят първи дубъл за първенство срещу мърсисайдци от 1936/37 година. "Небесносините" обаче имат само две победи в последните си 38 визити на "Анфийлд". Последната от тях бе през 2021 година.

Арне Слот залага на абсолютно същия състав, който преди седмица разби с 4:1 Нюкасъл, постигайки първи успех в лигата за 2026 година. Това означава, че Доминик Собослай отново ще действа като десен бек. Флориан Виртц традиционно е зад Юго Екитике, който е на върха на атаката. Двамата взаимодействат все по-добре в последно време. По крилата са Мохамед Салах и Коди Гакпо.

Ерлинг Холанд се завръща на върха на нападението на Манчестър Сити, след като пропусна реванша с Нюкасъл през седмицата. Омар Мармуш и Антоан Семеньо ще му помагат по фланговете. Рубен Диаш се завръща в групата след контузия, но остава на пейката за началото. Иначе Джосеп Гуардиола прави пет промени от мача със "свраките". Джанлуиджи Донарума, Марк Геи, Родри и Бернардо Силва също се завръщат сред титулярите. Нико О'Райли отново е част от халфовата линия.

Още във втората минута гостите стигнаха до чиста ситуация, след като Бернардо Силва изведе Холанд зад отбраната. Първото докосване на норвежеца не бе добро и Алисон го блокира, след което Керкез се намеси добре, за да попречи на повторния опит на Холанд.

Малко след това и Сити показа колебания в защита след две поредни грешки на Хусанов, но Ливърпул не успя да се възползва.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Конте: Това определено е абсурден сезон

Конте: Това определено е абсурден сезон

  • 8 фев 2026 | 16:36
  • 1284
  • 0
Салах сменя Роналдо като лице на саудитския футбол срещу тройно увеличение на заплатата

Салах сменя Роналдо като лице на саудитския футбол срещу тройно увеличение на заплатата

  • 8 фев 2026 | 16:02
  • 3861
  • 2
Парма повали Болоня с гол в края

Парма повали Болоня с гол в края

  • 8 фев 2026 | 16:00
  • 1824
  • 0
Неподстриганият фен на Манчестър Юнайтед: Благодаря, Майкъл Карик! Този път ще стане

Неподстриганият фен на Манчестър Юнайтед: Благодаря, Майкъл Карик! Този път ще стане

  • 8 фев 2026 | 15:05
  • 3228
  • 4
Ливърпул научи колко трябва да плати на Челси за Рио Нгумоа

Ливърпул научи колко трябва да плати на Челси за Рио Нгумоа

  • 8 фев 2026 | 14:50
  • 3899
  • 1
Тер Стеген претърпя успешна операция

Тер Стеген претърпя успешна операция

  • 8 фев 2026 | 14:17
  • 1938
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 62810
  • 83
Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 49920
  • 51
Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

  • 8 фев 2026 | 17:46
  • 4648
  • 7
Ботев и Берое се занулиха

Ботев и Берое се занулиха

  • 8 фев 2026 | 18:42
  • 11253
  • 19
Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 16:05
  • 24853
  • 63