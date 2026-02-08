Ливърпул 0:0 Манчестър Сити, ранен пропуск на Холанд

Ливърпул и Манчестър Сити играят при резултат 0:0 на "Анфийлд" в голямото дерби от 25-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят е много важен за целите на двата тима. Мърсисайдци водят трудна битка с Манчестър Юнайтед и Челси за местата, даващи право на участие в ШЛ, докато "гражданите" имат нужда от пълния комплект точки, за да запазят интригата в битката за титлата с Арсенал.

По-рано през сезона Сити победи Ливърпул с 3:0 на "Етихад", така че "гражданите" гонят първи дубъл за първенство срещу мърсисайдци от 1936/37 година. "Небесносините" обаче имат само две победи в последните си 38 визити на "Анфийлд". Последната от тях бе през 2021 година.

Арне Слот залага на абсолютно същия състав, който преди седмица разби с 4:1 Нюкасъл, постигайки първи успех в лигата за 2026 година. Това означава, че Доминик Собослай отново ще действа като десен бек. Флориан Виртц традиционно е зад Юго Екитике, който е на върха на атаката. Двамата взаимодействат все по-добре в последно време. По крилата са Мохамед Салах и Коди Гакпо.

Ерлинг Холанд се завръща на върха на нападението на Манчестър Сити, след като пропусна реванша с Нюкасъл през седмицата. Омар Мармуш и Антоан Семеньо ще му помагат по фланговете. Рубен Диаш се завръща в групата след контузия, но остава на пейката за началото. Иначе Джосеп Гуардиола прави пет промени от мача със "свраките". Джанлуиджи Донарума, Марк Геи, Родри и Бернардо Силва също се завръщат сред титулярите. Нико О'Райли отново е част от халфовата линия.

Your line-up to take on Liverpool! 😤🩵



XI | Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo (C), O’Reilly, Semenyo, Marmoush, Haaland



SUBS | Trafford, Dias, Reijnders, Ake, Cherki, Nico, Foden, Alleyne, Lewis



🤝 @etihad pic.twitter.com/0Z8zMFri9c — Manchester City (@ManCity) February 8, 2026

Още във втората минута гостите стигнаха до чиста ситуация, след като Бернардо Силва изведе Холанд зад отбраната. Първото докосване на норвежеца не бе добро и Алисон го блокира, след което Керкез се намеси добре, за да попречи на повторния опит на Холанд.

Малко след това и Сити показа колебания в защита след две поредни грешки на Хусанов, но Ливърпул не успя да се възползва.

