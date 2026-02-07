Мениджърът на Лийдс сравни Груев със Стоичков и Матеус

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке засипа със суперлативи Илия Груев след блестящото представяне на българския национал в мача срещу Нотингам Форест (3:1). Фарке сравни халфа с двама носители на "Златната топка" - Христо Стоичков и Лотар Матеус.

25-годишният Груев изнесе впечатляващ двубой на „Елънд Роуд“, като помогна за успеха с две асистенции, а беше близо и до това да се разпише в средата на второто полувреме.

„Днес той беше смесица между българските си корени, Стоичков, и моите германски корени, Лотар Матеус. В защита беше навсякъде. В атака даваше ключови пасове с гениалния си ляв крак. Две асистенции и много, много ключови подавания. Мисля, че беше изключителен", коментира доволният Фарке.

Той обясни титулярното място на българина по следния начин: „С включването на Ноа Окафор, който е по-офанзивно настроен играч от Антон Щах, добавихме футболист със сила в атака, който може да преодолява съперници. Втората причина е, че през цялата седмица Илия изглеждаше невероятно мотивиран. На него може да се разчита. Обикновено той ти гарантира оценка шест или седем от десет. Днес беше много близо до десет от десет".

„Предвид тактическите елементи, които искахме да използваме, Илия беше много подходящ. Забелязахме определени слабости на съперника и Груев свърши отлична работа с левия си крак. Насърчихме го да играе с повече пасове напред. Основното обаче беше, че той тренира наистина добре през последните дни и затова, слава Богу, решението да заложжим на него беше правилно", каза още Даниел Фарке.

„Винаги е трудно да реагираш след загуба. Това беше мач, в който залогът беше малко по-голям. Усещането е, че е малко по-важен от други мачове и да се представиш по този начин говори много за характера на тима", добави мениджърът на Лийдс.

Снимки: Gettyimages