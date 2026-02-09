Популярни
Слот: Още веднъж съдията отсъди против нас

Логично Арне Слот бе крайно разочарован след загубата на водения от него Ливърпул с 1:2 от Манчестър Сити в голямото дерби на 25-ия кръг в Премиър лийг. Поражението бе тежко за мърсисайдци, тъй като само десет минути преди края на редовното време водеха в резултата, но след това допуснаха болезнен обрат.

“През първото полувреме Манчестър Сити беше по-добрият отбор, без да създава много голови положения, но владееха топката повече в нашата половина. През второто полувреме доминирахме и имахме добри моменти. Поведохме с 1:0 и почти не им дадохме шансове. Точно преди края, едно отклонено центриране стигна до тях и резултатът стана 1:1. Опитахме се да го предотвратим, но те спечелиха първия удар с глава. Добра антиципация на Бернардо Силва и добро завършване. Вече почти свикнахме да получаваме голове в добавеното време, сега се случи отново”, каза Слот.

Краят на мача беше белязан от отменен гол на Шерки от центъра на терена след проверка с VAR за нарушение между Холанд и Собослай, което доведе до изгонването на унгареца. Слот обаче не се фокусира върху този момент, а върху друга ключова ситуация. Основният гняв на Арне Слот беше насочен към ситуация от 69-ата минута, когато Марк Геи получи само жълт картон за нарушение срещу Мохамед Салах, който се откъсваше сам срещу вратаря. Според треньора на шампионите, това е трябвало да бъде директен червен картон.

“Той беше сам срещу вратаря. Всеки на стадиона знаеше, че в последните седем или осем години това е гол за Салах. Още веднъж съдията отсъди против нас. Те трябва да си вършат работата”, каза още Слот.

Въпреки негативния резултат, мениджърът на „червените“ намери и позитиви в представянето на своя отбор, особено през второто полувреме.

