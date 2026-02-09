Слот: Още веднъж съдията отсъди против нас

Логично Арне Слот бе крайно разочарован след загубата на водения от него Ливърпул с 1:2 от Манчестър Сити в голямото дерби на 25-ия кръг в Премиър лийг. Поражението бе тежко за мърсисайдци, тъй като само десет минути преди края на редовното време водеха в резултата, но след това допуснаха болезнен обрат.

Лудо дерби на "Анфийлд" с решаваща дузпа в добавеното време разплака Ливърпул и остави Ман Сити в битката

“През първото полувреме Манчестър Сити беше по-добрият отбор, без да създава много голови положения, но владееха топката повече в нашата половина. През второто полувреме доминирахме и имахме добри моменти. Поведохме с 1:0 и почти не им дадохме шансове. Точно преди края, едно отклонено центриране стигна до тях и резултатът стана 1:1. Опитахме се да го предотвратим, но те спечелиха първия удар с глава. Добра антиципация на Бернардо Силва и добро завършване. Вече почти свикнахме да получаваме голове в добавеното време, сега се случи отново”, каза Слот.

🗣️ Arne Slot on if there’s any positives to take from today :



“Of course. Second half we pressed really high and played good football. You cannot compare this game with three or four months ago, we have improved so much - but we need to improve the results. So many times this… pic.twitter.com/SWmZIrcez3 — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) February 8, 2026

Краят на мача беше белязан от отменен гол на Шерки от центъра на терена след проверка с VAR за нарушение между Холанд и Собослай, което доведе до изгонването на унгареца. Слот обаче не се фокусира върху този момент, а върху друга ключова ситуация. Основният гняв на Арне Слот беше насочен към ситуация от 69-ата минута, когато Марк Геи получи само жълт картон за нарушение срещу Мохамед Салах, който се откъсваше сам срещу вратаря. Според треньора на шампионите, това е трябвало да бъде директен червен картон.

🗣️ Arne Slot:



“In the first half, Manchester City were the better team without creating many big chances but they had the ball more in our half. The second half, we were on top and had good moments.



We went 1-0 up and hardly gave anything away. Just before the end, one… pic.twitter.com/T96Ehv8syF — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) February 8, 2026

“Той беше сам срещу вратаря. Всеки на стадиона знаеше, че в последните седем или осем години това е гол за Салах. Още веднъж съдията отсъди против нас. Те трябва да си вършат работата”, каза още Слот.

🗣️ Arne Slot :



“We know how the league table looks like but there is still a lot of games to be played. We have shown we have improved a lot compared to 3-4 months ago when we played City.



That tells me how much improvement we have made. There’s not many games but we need to… pic.twitter.com/cZI68bfK2e — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) February 8, 2026

Въпреки негативния резултат, мениджърът на „червените“ намери и позитиви в представянето на своя отбор, особено през второто полувреме.