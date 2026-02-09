Холанд: Дали победата над Ливърпул бе заявление? Да, разбира се

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд определи като заявление вчерашния драматичен успех на “гражданите” над Ливърпул. Футболистите на Джосеп Гуардиола постигнаха пълен обрат с попадения на Бернардо Силва и гол от дузпа именно на норвежеца, след като мърсисайдци поведоха след точен изстрел на Доминик Собослай.

“Дали това бе заявление? Разбира се, вижте емоцията на феновете в края на мача, беше невероятно. Те го заслужават, след като ни подкрепяха седмица след седмица и, да, определено заслужаваха да видят тази победа на “Анфийлд”. Никога преди не съм печелил тук и е невероятно да дойдем и да вземе победа за първи път. Всички са наясно, че не е лесно заради историята, която Сити и Ливърпул имат през последното десетилетие. Има история зад всичко. Така че, разбира се, е добро чувство. Но това са три точки, просто е, няма значение дали играеш срещу Тотнъм или срещу някой друг. И все пак разбирам какво имате предвид. Надпреварата не е приключила, докато не свърши,” обяви Холанд.

Лудо дерби на "Анфийлд" с решаваща дузпа в добавеното време разплака Ливърпул и остави Ман Сити в битката

Нападателят, който донесе успеха на Манчестър Сити, бе критичен към собственото си представяне след коледните празници. До момента той има 28 гола и 6 асистенции в 36 мача във всички турнири от началото на кампанията, но това бе едва второто му попадение след нова година.

“Не съм вкарал достатъчно от началото на тази година, може да се каже, и знам, че трябва да се подобря. Наясно съм, че трябва да бъда по-остър, по-добър във всяко нещо и това е нещо, върху което работя. Трябва да продължа да го правя, защото това е нещо, което всеки очаква. Не искам да навлизам в темата защо представянето ми спадна. Това са много мачове. Вижте графика на двубоите, не е лесно и за мен е важно да остана във форма, да не получа контузия. Това е най-важното. Ще се опитам да съм готов и да помагам на отбора,” заяви Холанд.

Гуардиола към съдията: Понякога трябва да има здрав разум, нали?

Снимки: Gettyimages