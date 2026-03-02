11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив)

Популярни
  • 2 март 2026 | 16:49
  • 1862
  • 7
Лудогорец и Локомотив (Пловдив) се изправят един срещу друг в двубой от 23-ия кръг на efbet Лига. Мачът на “Хювефарма Арена” стартира в 18:00 часа, а главен съдия ще бъде Мариян Гребенчарски.

Домакините определено не се намират в най-добрия си период и днешният сблъсък идва след една не особено добра серия на “орлите”. Лудогорец към момента се намира на третото място в класирането и изостава на цели 13 точки от първото място, което е окупирано от Левски. В предишния кръг разградчани отстъпиха изненадващо на Ботев (Пловдив) с 1:2 и позволиха на “сините” да се откъснат още повече на върха в класирането. Освен това Лудогорец отпадна и от Лига Европа, след като загуби реванша с Ференцварош в Унгария с 0:2.

Локомотив (Пловдив) от своя страна към момента е шести в класирането с 34 точки. Отборът все още има шансове за топ 4, тъй като изостават само на шест пункта от ЦСКА. Пловдивчани все още нямат загуба през тази година, но в последните си два мача записаха две равенства. Миналия кръг “смърфовете” не успяха да победят и направиха 1:1 със Спартак (Варна), въпреки че “соколите” играха с човек по-малко на терена. Преди това пък пловдивчани завършиха наравно със същия резултат и срещу Черно море.

ЛУДОГОРЕЦ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Падт, 2. Андерсон, 55. Нахмиас, 24. Вердон, 27. Ногейра, 30. Нареси, 26. Калоч, 14. Станич, 37. Текпетей, 99. Иванов, 12. Руан

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Милосавлевич, 2. Кова, 23. Русков, 13. Риян, 5. Павлов, 22. Иванов, 94. Иту, 3. Търдан, 99. Лами, 7. Идриз, 77. Цварц

