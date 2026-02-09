Гуардиола към съдията: Понякога трябва да има здрав разум, нали?

Джосеп Гуардиола говори след победата на неговия Манчестър Сити с 2:1 над Ливърпул в супер дербито от 25-ия кръг на Премиър лийг. Големият въпрос към мениджъра на “гражданите” бе доколко е преодолима разликата спрямо лидера Арсенал, който към момента води с шест точки на върха.

“Това е голяма разлика, но все още могат да се случат много неща, така че е по-добре да имаме тези три точки. Кой знае дали тези шест точки ще са достатъчни за Арсенал? 13 мача са дълго време, плюс това са Купата на Футболната асоциация, финалът за Купата на лигата, Шампионската лига се подновява през март и ще има контузии. Много други отбори също се борят за нещо, независимо дали става въпрос за място в европейските турнири или за Премиър лийг. Мачовете срещу отбори в зоната на изпадащите са истински битки, защото те ще се стараят максимално. Така че, ако погледнем опита, 13 мача са дълго време. Много е трудно да наваксаме разликата, но е важно да се придържаме към нея. Всичко, което можем да направим, е да държим носа си в играта на Арсенал, да сме близо и да се опитваме да се възползваме от всякакви пропуски или грешки, които биха могли да се случат. И ни предстои мач срещу Арсенал у дома - разбира се, искаме да спечелим”, каза Гуардиола.

Съдийството бе и сред най-дискусионните елементи от двубоя, тъй като в края главният съдия Крейг Поусън показа директен червен картон на Доминик Собослай от Ливърпул и отмени гол на Райън Шерки.

“Съдия, хайде, зачетете гола! Да, има нарушение, а след това и Халанд прави фаул, но зачетете гола. Понякога трябва да има здрав разум, нали? Трябва да е просто, нали знаеш. Но ние спечелихме. Всичко е наред”, каза още Гуардиола.

Нататък мениджърът на “гражданите” продължи да акцентира, че най-важното от двубоя е победата за неговия тим.

“Победата е нещо, с което да се гордеем. Имахме невероятно първо полувреме, пропилявайки няколко шанса. През второто полувреме противникът поведе, а Собослай вкара гол, който беше абсолютно същият като този срещу Арсенал, точно копие. Какъв удар! Какъв играч! Но в крайна сметка, вярата на нашия капитан, неговият характер и нежеланието му да се откаже решиха всичко. Последвахме примера му и направихме обрат”, добави Гуардиола.

Накрая мениджърът на “небесносините” похвали и индивидуалните качества на някои от противниковите футболисти, както и обърна внимание върху нещата, които трябва неговите състезатели да подобрят.

“Играхме добре през първото полувреме, но не направихме необходимото, за да направим решителния пас. Трябва да бъдем по-фокусирани. Играхме страхотно в защита играчи като Салах, Гакпо и Виртц не са лесни за контролиране. През второто полувреме се случи това, което очаквахме. Не сме достатъчно постоянни в продължение на 90 минути, но се опитваме да се подобрим. Може да не сме напълно готови, но след месец може би ще бъдем. Рубен Диаш се завърна, а други се завръщат. Те имат светло бъдеще. Клубът има светло, светло бъдеще. Направихме някои наистина добри попълнения. Когато всички се адаптират, ще имаме много добър отбор”, завърши Гуардиола.