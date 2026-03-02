Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  България и Армения се надлъгват в Ереван

България и Армения се надлъгват в Ереван

  • 2 март 2026 | 18:38
  • 2829
  • 2
България и Армения се надлъгват в Ереван

Мъжкият национален отбор по баскетбол на България и този на Армения играят в мач от група В на предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. След 10 минути игра "лъвовете" водят с 22-17.

В стартовата петица на България попаднаха Александър Стоименов, Константин Тошков, Павлин Иванов, Йордан Минчев и Емил Стоилов.

ПЪРВА ЧАСТ

Йордан Минчев откри резултата за България (2-0), а малко след това се стигна до равенство и ново лидерство за "лъвовете" (4-2) след кош на Павлин Иванов. Продължи надлъгването между двата отбора, като при оставащи по-малко от 4 минути до края на частта резултатът бе равен (12-12). След това домакините поведоха с 14-12. Българите обърнаха в своя полза за 15-14, а минута преди края поведоха с 3 точки (20-17). След първите 10 минути "трикольорите" водеха с 22-17.

ВТОРА ЧАСТ

След близо 3 минути игра в тази четвърт България води с 25-24, а малко след това Армения обърна резултата в своя полза (28-25). Стигна се до равенство (28-28).

Селекцията на Любомир Минчев е с една победа и една загуба в сметката си, като преди няколко дни загуби с 67-76 от Норвегия като гост.

Неприятната новина е контузията на американския гард Дий Бост, който ще пропусне днешния двубой в Ереван.

В първия мач между България и Армения в "Арена Ботевград", "лъвовете" спечелиха с 98-88.

Снимка: ФИБА

