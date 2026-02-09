"Жилавият" Илия Груев ще е титуляр и срещу Челси

Българският национал Илия Груев, за когото имаше информации за известни физически проблеми след страхотния мач, който изигра срещу Нотингам Форест, е на разположение на мениджъра на йоркширци за утрешното гостуване на Челси и най-вероятно отново ще бъде титуляр.

Даниел Фарке започна пресконференцията си, отговаряйки на въпрос за състоянието на Доминик Калвърт-Люин, който бе болен, и Груев, който в края на силния си мач срещу Нотингам Форест, получи болезнен удар в лицето: "В момента и двамата изглеждат на разположение. Доминик имаше някои проблеми заради болестта си, но не е толкова зле и се надявам, че ще бъде на линия. Няма някакви контузии или мускулни проблеми. Илия е жилав. Лошите новини са за Паскал Струйк, той определено ще пропусне този мач. Антон Щах също ще се завърне вероятно за мача с Вила, така че и двамата определено ще пропуснат срещата с Челси. Надявам се всички останали да са на разположение".

За утрешния съперник Фарке заяви следното: "Те постигнаха наистина добри резултати под ръководството на Лиъм Росиниър. Имаме уважение към тях. Имат многообещаваща група играчи. Но ние сме наясно, че имаме инструментите да покажем силата си. Не се страхуваме от никого".

