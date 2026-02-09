Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лийдс
  3. "Жилавият" Илия Груев ще е титуляр и срещу Челси

"Жилавият" Илия Груев ще е титуляр и срещу Челси

  • 9 фев 2026 | 15:46
  • 1227
  • 0

Българският национал Илия Груев, за когото имаше информации за известни физически проблеми след страхотния мач, който изигра срещу Нотингам Форест, е на разположение на мениджъра на йоркширци за утрешното гостуване на Челси и най-вероятно отново ще бъде титуляр.

Даниел Фарке започна пресконференцията си, отговаряйки на въпрос за състоянието на Доминик Калвърт-Люин, който бе болен, и Груев, който в края на силния си мач срещу Нотингам Форест, получи болезнен удар в лицето: "В момента и двамата изглеждат на разположение. Доминик имаше някои проблеми заради болестта си, но не е толкова зле и се надявам, че ще бъде на линия. Няма някакви контузии или мускулни проблеми. Илия е жилав. Лошите новини са за Паскал Струйк, той определено ще пропусне този мач. Антон Щах също ще се завърне вероятно за мача с Вила, така че и двамата определено ще пропуснат срещата с Челси. Надявам се всички останали да са на разположение".

За утрешния съперник Фарке заяви следното: "Те постигнаха наистина добри резултати под ръководството на Лиъм Росиниър. Имаме уважение към тях. Имат многообещаваща група играчи. Но ние сме наясно, че имаме инструментите да покажем силата си. Не се страхуваме от никого".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Холанд: Дали победата над Ливърпул бе заявление? Да, разбира се

Холанд: Дали победата над Ливърпул бе заявление? Да, разбира се

  • 9 фев 2026 | 15:37
  • 1242
  • 0
Обвиниха съдията, че е помогнал на отбора на Кристиано Роналдо

Обвиниха съдията, че е помогнал на отбора на Кристиано Роналдо

  • 9 фев 2026 | 15:35
  • 646
  • 0
Киву: Шампионатът е маратон и трябва да спечелим трите точки, независимо срещу кого играем или как

Киву: Шампионатът е маратон и трябва да спечелим трите точки, независимо срещу кого играем или как

  • 9 фев 2026 | 15:25
  • 291
  • 0
Еди Хау: Щях да напусна, ако не мислех, че съм правилният човек

Еди Хау: Щях да напусна, ако не мислех, че съм правилният човек

  • 9 фев 2026 | 15:02
  • 635
  • 1
Капитанът на Реал Мадрид е гневен, че само търка пейката

Капитанът на Реал Мадрид е гневен, че само търка пейката

  • 9 фев 2026 | 14:46
  • 1534
  • 0
Жаке може и да не играе повече за Рен, докато дойде време да премине в Ливърпул

Жаке може и да не играе повече за Рен, докато дойде време да премине в Ливърпул

  • 9 фев 2026 | 14:17
  • 1333
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 21925
  • 21
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 2112
  • 1
ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 52103
  • 98
Задържаха звезда на ЦСКА

Задържаха звезда на ЦСКА

  • 9 фев 2026 | 10:44
  • 43257
  • 66
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 2356
  • 0
Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 13617
  • 5