Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът винаги е бил онзи специален момент във футбола, който кара феновете да станат на крака. Три гола от един играч в рамките на 90 минути означават доминация, класа и вечер, която остава в историята. Ако обаче погледнем последните пет сезона в efbet Лига, ще видим тенденция, която трудно може да бъде пренебрегната – хеттриците намаляват.

Статистиката е показателна. През сезон 2021/22 те бяха 5, а пикът дойде през 2022/23 – цели 8. След това обаче настъпи рязък спад: 3 през 2023/24, 3 през 2024/25 и едва 2 до момента през настоящия сезон 2025/26 дело на Николай Златев и Алберто Салидо. Това не е просто колебание – това е ясна промяна в облика на първенството.

Салидо: Заслужена победа! Доволен съм с първия си хеттрик в първенството

Черно море разкова Берое, юноша на "моряците" изригна с хеттрик

Сезон 2022/23 остава най-зрелищният в последните години. Тогава феновете видяха хеттрици от футболисти като Кирил Десподов и Игор Тиаго от Лудогорец, Дюкенс Назон и Маурисио Гарсес от ЦСКА, както и Ивайло Чочев от ЦСКА 1948, който дори отбеляза четири гола в един мач.

Ивайло Чочев: Много е приятно да вкараш четири гола

Първи хеттрик на Десподов в България

ЦСКА - София громи за край на редовния сезон, Назон заби хеттрик

В този списък попаднаха още Антоан Бароан и Елвис Ману от Ботев Пловдив, както и Тонислав Йорданов от Берое. Това беше година на отворен футбол, по-големи разлики в класите и повече резултатни мачове.

Убедителен Берое влоши ситуацията в Спартак (Варна), Тонислав Йорданов с хеттрик

Ботев (Пд) скри топката на Ботев (Враца), Ману се отчете с хеттрик

Ботев (Пд) надви Пирин в голово шоу в Благоевград, Антоан Бароан блесна с хеттрик

Връщайки се година назад през сезон 2021/22 също имаше стабилно присъствие на подобни постижения. Георги Минчев отбеляза два хеттрика за Локомотив Пловдив, а към него се присъединиха Галин Иванов и Александър Колев от ЦСКА 1948, както и Юлиян Ненов от Ботев Враца.

Георги Минчев влезе в елитна компания

Изумителен мач! ЦСКА 1948 разби Арда в най-резултатния двубой от efbet Лига

Ботев (Враца) скъса мрежата на Пирин и прескочи трапа, задава се "финал" с болярите

След 2022/23 картината се промени. През 2023/24 хеттриците бяха само три – дело на Георги Николов от Хебър, Антоан Бароан от Ботев Пловдив и Атанас Илиев от Черно море.

Николов: Радвам се за хеттрика, но има горчивина

Черно море си върна второто място след безпроблемна победа над Локо (Сф), Атанас Илиев избухна с хеттрик

През 2024/25 отново бяха три – Ахмед Ахмедов за Спартак Варна и два на Леандро Годой за Берое, като в един от мачовете той отбеляза четири попадения.

Кошмара се развихри и отнесе Спартак във Варна

Ахмед Ахмедов "скъса" мрежата на Хебър

Какво означава всичко това?



Първо, първенството стана по-балансирано. Разликите между отборите намаляха и разгромите вече са по-рядко явление. Второ, тактическата дисциплина надделява над индивидуалната импровизация. И трето – липсват ярко изразени голмайстори, които да бележат по 20+ гола на сезон и да "носят" отборите си сами.

Хеттрикът не е просто три гола. Той е символ на надмощие и спектакъл. Днес той се превръща в рядък гост в efbet Лига. Въпросът е дали това е знак за по-зряло и равностойно първенство, или сигнал, че българският футбол губи част от атакуващия си блясък. Едно е сигурно – когато следващият играч вкара три в един мач, това отново ще бъде събитие, което си струва да бъде запомнено.