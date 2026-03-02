Популярни
Симеоне преди реванша с Барселона: Такива мачове са прекрасни, трябва да се играят с вяра

  • 2 март 2026 | 14:44
  • 386
  • 2
Симеоне преди реванша с Барселона: Такива мачове са прекрасни, трябва да се играят с вяра

Диего Симеоне подчерта силата на Барселона преди реванша за Купата на краля, определяйки ги като един от най-конкурентните отбори в Европа с открит стил на игра. Въпреки комфортната преднина от 4:0, треньорът на Атлетико Мадрид остава фокусиран върху тактическата дисциплина и психологическата устойчивост на „Камп Ноу“.

“Когато през март се бориш за всичко, очевидно има страхове и възможности. Ние сме там, където искаме да бъдем“, заяви Симеоне. Той отбеляза, че Ламин е много непредсказуем играч, а Мусо носи важна енергия в съблекалнята.

Левандовски отпада за реванша с Атлетико Мадрид
Левандовски отпада за реванша с Атлетико Мадрид

Запитан за завръщането на Педри и Рафиня в състава на противника, Симеоне изрази уважение към качествата им, но подчерта, че отборът му мисли единствено за собствен успех. “Те са отлични футболисти и съм сигурен, че утре ще се справя добре. Аз дадох всичко от себе си като играч и нямам какво повече да предложа на терена, но казах на момчетата, че тези мачове са прекрасни и трябва да играят с вяра. Подхождаме към този мач по същия начин, както винаги го правим срещу всеки противник. Наясно сме със силните им страни и с нашите собствени възможности“, добави треньорът.

Симеоне отказа да прави прогнози за резултата, фокусирайки се изцяло върху детайлите в тактиката и подхода към мача. „Не можете да решите дали бихте приели загуба с 3:0, не мога да отговоря на такъв въпрос, защото не сме гадатели“, завърши наставникът.

Снимки: Gettyimages

