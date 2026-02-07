Брентфорд продължи лошата форма на Нюкасъл, "свраките" все по-далеч от зона Шампионска лига

Брентфорд спечели с 3:2 гостуването си на Нюкасъл в мач от 25-ия кръг в Премиър лийг. Попаденията за гостите бяха дело на Виталий Янелт (37’), Игор Тиаго (45+2’) от дузпа и Данго Уатара (85’). Точни за домакините бяха Свен Ботман (24’) и Бруно Гимараеш (79’) също от дузпа. Това бе трета поредна загуба за домакините, които нямат победа в последните си четири мача в шампионата и се свлякоха до 12-ото място в подреждането. “Пчеличките” пък постигнаха втори пореден успех и продължават да затвърждават отличните впечатления под ръководството на Кийт Андрюс, като вече се намират на седмата позиция.

Срещата започна отлично за “свраките”, които поведоха в средата на първата част, когато Свен Ботман се пребори за високата топка след центриране на Бруно Гимараеш от корнер и откри резултата. Едва пет минути след това Йоан Уиса пропусна отлична възможност да удвои преднината. В 37-ата минута гостите от Брентфорд успяха да изравнят чрез Виталий Янелт, който се възползва от отлично центриране от левия фланг и с глава не остави шансове на Ник Поуп. Ситуация се преобърна напълно в добавеното време на първата част, когато Матиас Йенсен се озова в добра позиция и стреля, а топката се отби в ръката на Джейкъб Мърфи и съдията Андрю Мадли нямаше друг избор, освен да посочи бялата точка. Зад топката застана Игор Тиаго и реализира 17-ото си попадение от началото на сезона. Бившият голмайстор отново бе сред най-важните футболисти на своя тим.

Втората част отново започна по сходен начин, а още в 52-ата минута играчите на Еди Хау искаха дузпа и на своята сметка, тъй като играч на “пчеличките” игра с ръка в собственото си наказателно поле. Реферът даде знак играта да продължи и не обърна внимание на претенциите на домакините. Те все пак получиха желания 11-метров наказателен удар двайсет минути по-късно, когато Бруно Гимараеш бе фаулиран и самият той реализира отсъдената дузпа, изравнявайки резултата. Гостите от Лондон отново нанесоха тежък удар на Нюкасъл пет минути преди края на редовното време, когато дълга топка на Матиас Йенсен намери Данго Уатара, а той реализира победното трето попадение. В добавеното време футболистите на “свраките” изглеждаха безпомощни и дори не успяха да осъществят сериозен натиск над своя противник, а “пчеличките” постигнаха втори пореден успех и се изкачиха до седмата позиция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages