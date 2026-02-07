Популярни
Селтик представи бивш играч на Арсенал и Ливърпул

  • 7 фев 2026 | 20:16
  • 427
  • 0
Селтик представи бивш играч на Арсенал и Ливърпул

Селтик обяви привличането на Алекс Окслейд-Чембърлейн до края на сезона. В договора на бившия английски национал с шампиона на Шотландия има опция за продължаване с една година. 32-годишният халф до момента тренираше с бившия си клуб Арсенал. Окслейд-Чембърлейн има 35 изиграни мача с екипа на Англия, в които реализира 7 гола. Полузащитникът премина през Саутхямптън, Ливърпул и Бешикташ в кариерата си до момента. Роденият в Портсмут футболист беше част от академията на местния съперник Саутхамптън в продължение на 10 години, след което премина в Арсенал.

"Много сме щастливи, че Алекс идва в Селтик. Той може да даде още много на футбола. Той е невероятен играч, който е гладен за успехи", заяви мениджърът на "зелено-белите" Мартин О'Нийл пред клубния сайт в събота. По-късно тази вечер Селтик играе у дома с ФК Дънди в мач от турнира за купата на Футболната асоциация на Шотландия.

