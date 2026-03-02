Популярни
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 3355
  • 5
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Пресконференция в Пресклуб “България” дава днес новоизбраният председател на БФ Вдигане на тежести Асен Златев. Пред медиите ще говорят също членове на Управителния съвет, треньори и състезатели.

Тема на пресконференцията ще бъдат финансовото състояние на федерацията, възпрепятстваната поради правни причини работа на новоизбраното ръководство и надвисналата опасност националният отбор на България да не участва на предстоящото Европейско първенство.

Очаква се да бъде внесена яснота и относно обявения за 5 март протест на представители на тежката атлетика пред сградата на Министерството на младежта и спорта.

"Основен проблем на българските щанги от доста време е финансовото състояние поради проблеми в отчитането и изразходването на средства. Това продължава при различните президенти и управителни съвети досега. В момента главният проблем на дневен ред е това, че ние трудно можем да приемем финансовия отчет, но се надявам това скоро да стане факт, за да не се бавим по тази линия.

Второто нещо е жалбата, която все още остана и която може да ни влачи докрай. Европейско ни чака, след това световно, след това Олимпийски игри и ако тази жалба продължи да не бъде изтеглена, това ще доведе до много сериозни проблеми. Трудна работа, почти невъзможна ще бъде. Първо, финансирането от Министреството ще стане много трудно и сложно, никакви допълнителни средства не можем да направим, тъй като имаме много сериозни задължения.

Доколкото разбираме, има някакви препратки към новото ръководство, което ще влоши още повече положението. Ще загубим 2-3 години. Надяваме се да бъде проявен разум.

Трябва да се разбере, че това не е междуличностна война. Ние със Стефан, след последния съвет, говорихме со кротце, со благо час, час и половина. Не се разбрахме, но в крайна сметка спокойно се разделихме без никакви лоши думи, даже с прегръдка. Надявам се това нещо да бъде разбрано правилно и да се работи за щангите и за спорта. Това не е по никакъв начин междуличностна борба”, сподели Златев.

“Министерството на спорта ще покрие всички разходи за участие на Европейското първенство, след което ще бъде направена селекция. Стига да има федерация. Имаме дело за несъстоятелност, то може да бъде възобновено. Ако това се случи, ние няма да можем да участваме, ще ни бъде отнет лицензът.

Около 30 000 евро ще бъдат нужни ако разчитаме на пълни отбори мъже и жени.

Компромисът е дотам, че трябва да имаме федерация”, сподели генералният секретар на БФ Вдигане на тежести Марин Милашки.

“За Европейското имаме подкрепата и от старото министерство и от действащото сега. Но това няма да реши проблемът. Дори да участваме на Европейското, това ще бъде едно малко нещо, едно мизерно участие, колкото да си покажат резултатите треньорите и състезателите. Обаче оттам нататък - премии, по-нататъшни лагери… това няма как да се поправи лесно и колкото повече време минава, толкова по-трудно ще се оправят нещата. Всички останали проблеми си остават до окончателното им решаване.

Няколко месеца ще са нужни, за да тръгне федерацията по правилен път и след това 2-3 години трябва да се работи много старателно, за да започне да функционира както трябва федерацията”, каза още Златев.

