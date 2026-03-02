Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

  • 2 март 2026 | 15:55
  • 2998
  • 7

Черно море публикува специален пост в социалните мрежи, с който разсеяха слуховете, че старши треньорът Илиан Илиев може да напусне отбора. “Моряците” публикуваха снимка, на която Илиев се прегръща с изпълнителния директор Пламен Андреев, а в описанието написаха, че най-силното оръжие е единството.

Илиан Илиев намекна за оставка
Илиан Илиев намекна за оставка

Ето какво пишат от Черно море:

Най-силното оръжие на „Черно море“ е единството. Постиженията в последните години са доказателство за това. Най-лесно е да се хвърлят безразборно обвинения към всички страни, когато има сътресения. Точно в трудностите обаче не трябва да се губи доверието и вярата. Това е времето за силните. Изпитанията каляват. Продължаваме борбата заедно, защото Морето е много по-голямо от нас самите

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дербито Лудогорец – Левски ви очаква с награда 65” 4K Ultra HD телевизор!

Дербито Лудогорец – Левски ви очаква с награда 65” 4K Ultra HD телевизор!

  • 2 март 2026 | 15:48
  • 1502
  • 3
Нико Петров: Или не анализират Левски, или не знаят как да го спрат

Нико Петров: Или не анализират Левски, или не знаят как да го спрат

  • 2 март 2026 | 15:29
  • 3212
  • 6
Танчо Калпаков подаде оставка начело на Марек

Танчо Калпаков подаде оставка начело на Марек

  • 2 март 2026 | 15:05
  • 1016
  • 0
Ботев отваря фен-зоната за мача със Септември

Ботев отваря фен-зоната за мача със Септември

  • 2 март 2026 | 14:58
  • 500
  • 0
Веласкес ще говори преди сблъсъка с Лудогорец

Веласкес ще говори преди сблъсъка с Лудогорец

  • 2 март 2026 | 14:25
  • 770
  • 1
ЦСКА обяви, че ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Джони Велинов

ЦСКА обяви, че ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Джони Велинов

  • 2 март 2026 | 14:19
  • 746
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив)

11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив)

  • 2 март 2026 | 16:49
  • 1791
  • 7
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 10051
  • 9
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 25725
  • 46
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 7014
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 6590
  • 8