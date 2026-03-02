Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

Черно море публикува специален пост в социалните мрежи, с който разсеяха слуховете, че старши треньорът Илиан Илиев може да напусне отбора. “Моряците” публикуваха снимка, на която Илиев се прегръща с изпълнителния директор Пламен Андреев, а в описанието написаха, че най-силното оръжие е единството.

Илиан Илиев намекна за оставка

Ето какво пишат от Черно море:

Най-силното оръжие на „Черно море“ е единството. Постиженията в последните години са доказателство за това. Най-лесно е да се хвърлят безразборно обвинения към всички страни, когато има сътресения. Точно в трудностите обаче не трябва да се губи доверието и вярата. Това е времето за силните. Изпитанията каляват. Продължаваме борбата заедно, защото Морето е много по-голямо от нас самите