Кристъл Палас прекъсна лошата серия с победа с дербито с Брайтън

Кристъл Палас победи с 1:0 Брайтън като гост в дербитo между двата тима, известно като М23. Така "орлите" прекъснаха серията си от девет мача без успех в Премиър лийг, докато "чайките" остават със само една победа в последните 12 шампионатни срещи.
Двата отбора не предложиха почти нищо интересно през първата част, в която имаше само един точен удар. В края Палас все пак имаше добра възможност за гол, но Исмаила Сар не бе точен от много добра ситуация.
Той обаче се реваншира в 61-вата минута, когато откри резултата. Гесон, който се появи в игра пет минути преди това, добре овладя топката малко след централната зона, напредна и пусна умело към Сар, който излезе очи в очи с Фербрюген и стреля покрай него. Така Палас поведе с първия си точен удар в мача.
Само четири минути след това Брайтън пропусна огромна възможност да изравни. Митома видя спринта на Костулас и го изведе сам срещу Хендерсън, но вратарят излезе победител в този спор.
В 73-тата минута Странд Ларсен можеше да отбележи в дебюта си за Палас, но стреля право в ръцете на Фербрюген. В добавеното време норвежецът имаше още един добър шанс, но вратарят пак спаси.
Снимки: Gettyimages