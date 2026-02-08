Кристъл Палас прекъсна лошата серия с победа с дербито с Брайтън

Кристъл Палас победи с 1:0 Брайтън като гост в дербитo между двата тима, известно като М23. Така "орлите" прекъснаха серията си от девет мача без успех в Премиър лийг, докато "чайките" остават със само една победа в последните 12 шампионатни срещи.

Двата отбора не предложиха почти нищо интересно през първата част, в която имаше само един точен удар. В края Палас все пак имаше добра възможност за гол, но Исмаила Сар не бе точен от много добра ситуация.

Той обаче се реваншира в 61-вата минута, когато откри резултата. Гесон, който се появи в игра пет минути преди това, добре овладя топката малко след централната зона, напредна и пусна умело към Сар, който излезе очи в очи с Фербрюген и стреля покрай него. Така Палас поведе с първия си точен удар в мача.

3 - Crystal Palace's Ismaïla Sarr has now scored three goals away at Brighton and Hove Albion in the Premier League, scoring more goals at the American Express Stadium than any other away venue in the competition. Rival. pic.twitter.com/XlrbTdbZtm — OptaJoe (@OptaJoe) February 8, 2026

Само четири минути след това Брайтън пропусна огромна възможност да изравни. Митома видя спринта на Костулас и го изведе сам срещу Хендерсън, но вратарят излезе победител в този спор.

В 73-тата минута Странд Ларсен можеше да отбележи в дебюта си за Палас, но стреля право в ръцете на Фербрюген. В добавеното време норвежецът имаше още един добър шанс, но вратарят пак спаси.

Снимки: Gettyimages