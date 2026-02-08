Бруно Фернандеш надмина Роналдо и Бекъм

В мача срещу Тотнъм, представянето на Бруно Фернандеш отново беше изключително, а с участието си в голове, той се изкачи на второ място сред играчите, достигнали най-бързо 200 гола/асистенции, надминавайки легендарни футболисти на „червените дяволи“.

Манчестър Юнайтед постигна четвърта поредна победа, надвивайки Тотнъм с 2:0 на "Олд Трафорд" в събота следобед. Мбемо отбеляза първия гол след изпълнение на корнер, докато Фернандеш подпечата победата с гол след центриране на Далот в последните минути.

Португалският капитан на „червените дяволи“ продължава да бъде ключов играч за отбора през този сезон, независимо от смяната на треньорите. С гола срещу Тотнъм той достигна шест попадения във Висшата лига, а общо има 18 участия в голове и с 12 асистенции е водещият асистент в английското първенство.

С това ново постижение Фернандеш достигна 200 участия в голове за Манчестър Юнайтед и стана вторият в историята на клуба, който успява да го направи, изоставайки само от Уейн Рууни, който отбеляза 133 гола и даде 67 асистенции в 295 мача. В същото време, както съобщава OPTA, той надмина велики играчи като Кристиано Роналдо, Дейвид Бекъм, Гигс и Скоулс, утвърждавайки мястото си сред най-добрите в историята на отбора.