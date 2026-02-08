Популярни
Бруно Фернандеш надмина Роналдо и Бекъм

  • 8 фев 2026 | 17:40
  • 819
  • 2
В мача срещу Тотнъм, представянето на Бруно Фернандеш отново беше изключително, а с участието си в голове, той се изкачи на второ място сред играчите, достигнали най-бързо 200 гола/асистенции, надминавайки легендарни футболисти на „червените дяволи“.

Бруно Фернандеш: Бях сигурен, че Майкъл може да бъде страхотен мениджър, а сега той го показва
Бруно Фернандеш: Бях сигурен, че Майкъл може да бъде страхотен мениджър, а сега той го показва

Манчестър Юнайтед постигна четвърта поредна победа, надвивайки Тотнъм с 2:0 на "Олд Трафорд" в събота следобед. Мбемо отбеляза първия гол след изпълнение на корнер, докато Фернандеш подпечата победата с гол след центриране на Далот в последните минути.

Ман Юнайтед с четвърти пореден успех при Карик, червен картон на Ромеро улесни пропадането на Тотнъм
Ман Юнайтед с четвърти пореден успех при Карик, червен картон на Ромеро улесни пропадането на Тотнъм

Португалският капитан на „червените дяволи“ продължава да бъде ключов играч за отбора през този сезон, независимо от смяната на треньорите. С гола срещу Тотнъм той достигна шест попадения във Висшата лига, а общо има 18 участия в голове и с 12 асистенции е водещият асистент в английското първенство.

С това ново постижение Фернандеш достигна 200 участия в голове за Манчестър Юнайтед и стана вторият в историята на клуба, който успява да го направи, изоставайки само от Уейн Рууни, който отбеляза 133 гола и даде 67 асистенции в 295 мача. В същото време, както съобщава OPTA, той надмина велики играчи като Кристиано Роналдо, Дейвид Бекъм, Гигс и Скоулс, утвърждавайки мястото си сред най-добрите в историята на отбора.

Конте: Това определено е абсурден сезон

Конте: Това определено е абсурден сезон

  • 8 фев 2026 | 16:36
  • 1284
  • 0
Салах сменя Роналдо като лице на саудитския футбол срещу тройно увеличение на заплатата

Салах сменя Роналдо като лице на саудитския футбол срещу тройно увеличение на заплатата

  • 8 фев 2026 | 16:02
  • 3866
  • 2
Парма повали Болоня с гол в края

Парма повали Болоня с гол в края

  • 8 фев 2026 | 16:00
  • 1824
  • 0
Неподстриганият фен на Манчестър Юнайтед: Благодаря, Майкъл Карик! Този път ще стане

Неподстриганият фен на Манчестър Юнайтед: Благодаря, Майкъл Карик! Този път ще стане

  • 8 фев 2026 | 15:05
  • 3228
  • 4
Ливърпул научи колко трябва да плати на Челси за Рио Нгумоа

Ливърпул научи колко трябва да плати на Челси за Рио Нгумоа

  • 8 фев 2026 | 14:50
  • 3899
  • 1
Тер Стеген претърпя успешна операция

Тер Стеген претърпя успешна операция

  • 8 фев 2026 | 14:17
  • 1938
  • 1
20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 62830
  • 83
Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 49930
  • 51
Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

  • 8 фев 2026 | 17:46
  • 4654
  • 7
Ботев и Берое се занулиха

Ботев и Берое се занулиха

  • 8 фев 2026 | 18:42
  • 11262
  • 19
Ливърпул 0:0 Манчестър Сити, ранен пропуск на Холанд

Ливърпул 0:0 Манчестър Сити, ранен пропуск на Холанд

  • 8 фев 2026 | 17:32
  • 3861
  • 5
Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 16:05
  • 24855
  • 63