Нова грешка отдалечи Астън Вила от върха

  • 7 фев 2026 | 19:37
  • 907
  • 1

Астън Вила направи втора поредна грешка в Премиър лийг, след като взе само точка при гостуването си на Борнемут - 1:1. Това означава, че след 25-ия кръг тимът от Бирмингам вече е на девет пункта от лидера Арсенал, а и Манчестър Юнайтед и Челси са все по-близо до него. “Черешките” пък са в средата на класирането.

Отборът на Унай Емери дори отстъпваше игрово на съперника, но имаше шанс да поведе чрез красив гол на Морган Роджърс в 22-рата.

Малко преди това Езри Конса изби отиващата към мрежата топка след удар на Ели Крупи, а после Емилиано Мартинес спаси при добавка на Еванилсон, а секунди след това напречната греда запази преднината на Вила след удар на Раян с глава.

Въпросният Раян, който правеше дебюта си като титуляр за домакините, успя да изравни в 55-ата, когато с лекота задмина Люка Дин и прониза аржентинския вратар на гостите - 1:1.

После пак Борнемут беше по-опасният отбор, завършвайки мача с 20 изстрела към вратата срещу само 7 за Вила.

