Челси е на два червени картона от изравняване на рекордното постижение

В събота Арсенал постигна победа с 2:1 над Челси и направи нова солидна крачка към спечелването на титлата в Премиър лийг. Ключов за крайният изход бе период от едва няколко минути през втората част, когато първо Юриен Тимбер възстанови преднината на “артилеристите”, а само четири по-късно Педро Нето бе изгонен за втори жълт картон. Именно нарушението на португалеца край тъчлинията срещу Габриел Мартинели сякаш сложи точка на спора още в 70-ата минута.

Това бе седми червен картон в Премиър лийг и общо девети във всички турнири през кампанията. Това оставя “сините” само на две отстранявания на техни футболисти от изравняване на рекорда. Тази ситуация съвсем не е нова Челси. Тимът е на дъното в класацията за феърплей в последните сезони. Те завършиха на последното място при Маурисио Почетино и на предпоследното през миналата кампания под ръководството на Енцо Мареска.

Арсенал вече е постигнал най-много победи след гол от корнер в един сезон

Снимки: Gettyimages