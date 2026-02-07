Ман Юнайтед 1:0 Тотнъм, червен картон за "шпорите", Мбемо откри резултата

Манчестър Юнайтед и Тотнъм играят при 1:0 в мач от 25-ия кръг на Премиър лийг. Капитанът на "шпорите" Кристиан Ромеро бе изгонен след половин час игра. Брайън Мбемо откри резултата в 38-ата минута.

Домакините успяха да осъществят първата си добра атака още преди изминаването на минута игра. Амад Диало успя да спре топката и да подаде към Бруно Фернандеш, койот от своя страна намери Мбемо, но ударът на нападателя премина над вратата. В 4-ата минута Сене Ламенс излезе, за да пресече една дълга топка, но изчистването му попадна право в краката на Конър Галахър. Полузащитникът се оказа в добра позиция и можеше да отправи опасен изстрел, но бе моментално фаулиран от Люк Шоу. Постепенно футболистите на Майкъл Карик поеха по-голям контрол над топката и разиграваха в по-дълги периоди от време. В 10-ата минута Каземиро отправи опасен изстрел, но Гулиелмо Викарио се намеси отлично. Малко след това и Галахър се измъкна зад гърба на Лисандро Мартинес, но не успя да намери добре топката и Ламенс спаси.

Тотнъм отговори след десетата минута, когато успя да изравни играта и да предложи по-дълги разигравания в противниковата половина. След четвърт час игра “шпорите” създадоха две добри ситуации в рамките на минута. Първо центриране от десния фланг бе достигнато от Чави Симонс, но той бе блокиран. Последва подаване отляво към Соланке, но той също не получи възможно да стреля отблизо. В 20-ата минута Матеус Куня получи в добра позиция след бърза атака и стреля без замисляне, но кълбото премина покрай левия стълб на гостите. В средата на първата част Амад проби от фланга и пусна отлично подаване към Бруно Фернандеш, но португалецът не успя да намери вратата.

В 25-ата минута Матеус Куня поиска дузпа, но реферът Майкъл Оливър даде знак, че такова няма. Последвалите повторения показаха, че контакт има, но той е извън наказателното поле. В 29-ата минута Каземиро отне и опита да пробие, но бе фаулиран доста грубо от Кристиан Ромеро. Съдията не се поколеба и веднага вдигна червен картон на аржентинеца. Томас Франк веднага взе мерки и замени Уилсън Одобер с Раду Драгушин.

В 38-ата минута “червените дяволи” изпълниха първия си ъглов удар в двубоя и именно след заучено отиграване Мбемо стреля от границата на наказателното поле, отбелязвайки за 1:0. Това бе осми гол за Манчестър Юнайтед от статично положение от началото на сезона.

Домакините са в серия от три последователни успеха под ръководството на новия си мениджър Майкъл Карик, а при успех днес ще могат да се доближат само на две точки от третия Астън Вила. Гостите от Лондон са трудна серия от шест срещи без успех в първенството, а последната им победа бе в края на декември. Треньорът на “шпорите” Томас Франк пък е поставен под сериозно напрежение и спекулациите, че би могъл да загуби работата са все по-настойчиви. Днешният двубой ще бъде по-специален за домакините, тъй като вчера бе отбелязана 68-ата годишнина от катастрофата в Мюнхен.

Мениджърът на домакините Майкъл Карик залага на същия състав, който се появи от първата минута и при трудния успех срещу Фулъм. Отново Магуайър и Лисандро Мартинес са в центъра на отбраната, а Куня, Амад и Бруно Фернандеш ще подкрепят Брайън Мбемо, който води атаката. Бенямин Шешко отново е на скамейката, макар че срещу “котиджърс” донесе успеха с гол в добавеното време.

United name an unchanged starting line-up for the early kick-off 📋🔴 — Manchester United (@ManUtd) February 7, 2026

Наставникът на Тотнъм Томас Франк прави три промени в своя състав в сравнение с титулярите при равенството срещу Манчестър Сити. Драгушин, Бисума и Коо Муани сядат на пейката, а вместо тях от първата минута започват Ван де Вен, Уилсон Одобер и Папе Сар. “Шпорите” отново са във формация с трима в отбрана, а Ван де Вен ще си партнира с капитана Ромеро и Палиня. От първата минута стартира и Конър Галахър, който е част от лондончани само от две седмици.