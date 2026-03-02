Мбапе не е доволен от медицинския щаб на Реал, прибрал се е във Франция за консултация

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе се е прибрал във Франция, за да се консултира с няколко специалисти относно проблема в лявото коляно, който го измъчва още от декември миналата година. Според "Марка" нападателят е недоволен от начина, по който медицинският щаб на Реал се опитва да се справи със ситуацията в последните три месеца. Заради това той е решил да потърси и друго мнение.
Мбапе пропусна реванша с Бенфика от плейофния кръг на Шампионската лига, като няма да бъде на разположение и за днешния сблъсък с Хетафе. От медицинския щаб на Реал не дават срок за завръщането му, като има сериозни притеснения, че той може да пропусне и изключително важните срещи с Манчестър Сити от 1/8-финалите на Шампионската лига.
Вчера Алваро Арбелоа заяви, че в клуба не могат да поставят никакви срокове за завръщането на Мбапе, защото е важно той да се възстанови на 100%.
Французинът е измъчван от дискомфорт в лявото коляно отпреди Коледа, като Реал се опитва да се справи с контузията, като от време на време му дава почивка – включително при поражението от Манчестър Сити през декември, полуфинала на Суперкупата на Испания и победата в Ла Лига над Реал Сосиедад миналия месец. Това обаче за момента не дава резултат и Мбапе не успява да превъзмогне проблемите.