Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. В Азия отложиха редица мачове от континенталните турнири заради напрежението в Близкия изток

В Азия отложиха редица мачове от континенталните турнири заради напрежението в Близкия изток

  • 2 март 2026 | 14:32
  • 291
  • 0
В Азия отложиха редица мачове от континенталните турнири заради напрежението в Близкия изток

От Азиатската футболна конфедерация официално отложиха цели осем мача от елиминациите на континенталните турнири, които трябваше да се изиграят от днес до сряда. Причината е напрежението в Близкия изток след атаките на САЩ и Израел срещу Иран.

“Предвид развиващата се ситуация в Близкия изток, Азиатската футболна конфедерация (АФК) потвърждава, че първите мачове от 1/8-финалите на Азиатската Шампионска лига в западния регион, първоначално предвидени за 2-3 март, ще бъдат отложени. Освен това първите срещи от четвъртфиналите на АФК Къп и Чалъндж лига, които включват отбори от западния регион, първоначално предвидени за 3-4 март, също са отложени до второ нареждане. Мачовете, в които участват клубове от източния регион във всички клубни състезания на АФК, ще се изиграят по план. АФК ще продължи да наблюдава бързо развиващата се ситуация и остава решителна в осигуряването на безопасността и сигурността на всички играчи, тимове, официални лица и фенове. Новата програма на мачовете ще бъде публикувана своевременно на официална сайт на АФК”, се казва в изявлението на азиатската конфедерация.

Сред засегнатите от отлагането на двубоите отбори са водещите саудитски отбори Ал-Ахли, Ал-Итихад, Ал-Хилал и Ал-Насър, които имаха предвидени гостувания в Катар и ОАЕ за днес и утре.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гласнер за дузпата на Манчестър Юнайтед: Това бе бонус "Олд Трафорд"

Гласнер за дузпата на Манчестър Юнайтед: Това бе бонус "Олд Трафорд"

  • 2 март 2026 | 09:29
  • 8871
  • 17
Неуморим! Меси поведе Интер Маями към волеви обрат

Неуморим! Меси поведе Интер Маями към волеви обрат

  • 2 март 2026 | 07:50
  • 8044
  • 10
Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

  • 2 март 2026 | 06:27
  • 4578
  • 10
Спалети: Живея за четвъртото място, трябва да вярваме

Спалети: Живея за четвъртото място, трябва да вярваме

  • 2 март 2026 | 05:35
  • 6799
  • 1
Капитанът на Челси: Арсенал е един от най-добрите отбори в света

Капитанът на Челси: Арсенал е един от най-добрите отбори в света

  • 2 март 2026 | 05:17
  • 4036
  • 1
Консейсао: Ювентус заслужаваше победата, а аз трябва да вкарвам повече

Консейсао: Ювентус заслужаваше победата, а аз трябва да вкарвам повече

  • 2 март 2026 | 04:12
  • 1656
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 7736
  • 8
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 11584
  • 51
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 19462
  • 39
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

  • 2 март 2026 | 08:49
  • 15332
  • 24
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 5621
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 5219
  • 7