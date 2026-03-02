В Азия отложиха редица мачове от континенталните турнири заради напрежението в Близкия изток

От Азиатската футболна конфедерация официално отложиха цели осем мача от елиминациите на континенталните турнири, които трябваше да се изиграят от днес до сряда. Причината е напрежението в Близкия изток след атаките на САЩ и Израел срещу Иран.

“Предвид развиващата се ситуация в Близкия изток, Азиатската футболна конфедерация (АФК) потвърждава, че първите мачове от 1/8-финалите на Азиатската Шампионска лига в западния регион, първоначално предвидени за 2-3 март, ще бъдат отложени. Освен това първите срещи от четвъртфиналите на АФК Къп и Чалъндж лига, които включват отбори от западния регион, първоначално предвидени за 3-4 март, също са отложени до второ нареждане. Мачовете, в които участват клубове от източния регион във всички клубни състезания на АФК, ще се изиграят по план. АФК ще продължи да наблюдава бързо развиващата се ситуация и остава решителна в осигуряването на безопасността и сигурността на всички играчи, тимове, официални лица и фенове. Новата програма на мачовете ще бъде публикувана своевременно на официална сайт на АФК”, се казва в изявлението на азиатската конфедерация.

🚨 BREAKING: AFC POSTPONES MIDDLE EAST FIXTURES



Due to military escalation in the region, the Asian Football Confederation has postponed four AFC Champions League Elite Round of 16 matches (West Region), including fixtures involving Al Nassr FC.



Ties in ACL Two and AFC… pic.twitter.com/vQ2sMLYagl — Thierry Nyann 🇬🇭 (@nyannthierry) March 1, 2026

Сред засегнатите от отлагането на двубоите отбори са водещите саудитски отбори Ал-Ахли, Ал-Итихад, Ал-Хилал и Ал-Насър, които имаха предвидени гостувания в Катар и ОАЕ за днес и утре.