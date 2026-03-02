В Азия отложиха редица мачове от континенталните турнири заради напрежението в Близкия изток

От Азиатската футболна конфедерация официално отложиха цели осем мача от елиминациите на континенталните турнири, които трябваше да се изиграят от днес до сряда. Причината е напрежението в Близкия изток след атаките на САЩ и Израел срещу Иран.
“Предвид развиващата се ситуация в Близкия изток, Азиатската футболна конфедерация (АФК) потвърждава, че първите мачове от 1/8-финалите на Азиатската Шампионска лига в западния регион, първоначално предвидени за 2-3 март, ще бъдат отложени. Освен това първите срещи от четвъртфиналите на АФК Къп и Чалъндж лига, които включват отбори от западния регион, първоначално предвидени за 3-4 март, също са отложени до второ нареждане. Мачовете, в които участват клубове от източния регион във всички клубни състезания на АФК, ще се изиграят по план. АФК ще продължи да наблюдава бързо развиващата се ситуация и остава решителна в осигуряването на безопасността и сигурността на всички играчи, тимове, официални лица и фенове. Новата програма на мачовете ще бъде публикувана своевременно на официална сайт на АФК”, се казва в изявлението на азиатската конфедерация.
Сред засегнатите от отлагането на двубоите отбори са водещите саудитски отбори Ал-Ахли, Ал-Итихад, Ал-Хилал и Ал-Насър, които имаха предвидени гостувания в Катар и ОАЕ за днес и утре.