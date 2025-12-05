Започна церемонията около жребия за Мондиал 2026

В момента на специална церемония в “Кенеди Сентър” в американската столица Вашингтон се провежда жребият за груповата фаза на Световно първенство през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико. Това ще бъде първият Мондиал в историята с 48 отбора, разпределени в 12 групи, заради което общият брой на мачовете в турнира ще бъде 104. Откриването на първенството е на 11 юни, а финалният двубой е предвиден за 19 юли.

Сред специалните гости на събитието е американският президент Доналд Тръмп, който получи новоучредената от ФИФА награда за мир. Водещи на събитието пък са моделът Хайди Клум, комедиантът Кевин Харт и актьорът Дани Рамирес. На сцената ще излязат редица изтъкнати спортни личности от Северна Америка като Том Брейди, Уейн Грецки и Шакийл О’Нийл, а в музикалната програма ще се включат Андреа Бочели, Никол Шерцингер, Роби Уилямс и Village People.

В самия жребий са включени 48 участника: трите домакина САЩ, Канада и Мексико, 39 класирани отбора и още шест неизвестни тима, които ще станат ясни след плейофите през март. Разпределението за тегленето е в четири урни по 12 тима. В първата урна са деветте водещи нации в световната ранглиста, като останалите три места в нея са за домакините на турнира. Втора и трета урна са изцяло според класацията на ФИФА, а в четвърта освен шестте най-ниско ранкирани отбора, присъстват и шестте квоти, запазени за победителите в пролетните баражи.

Още преди началото на жребия тимът на Мексико беше разпределен в група А, този на Канада - в група В, а отборът на САЩ - в група D. Освен това с цел да не се срещнат преди полуфиналите четирите топ поставени нации: Испания, Аржентина, Франция и Англия ще бъдат пратени в четири различни потока. Във всяка група може да има максимум по два представителя на УЕФА и по един от останалите конфедерации. За елиминациите на турнира ще се класират първите два отбора от всяка от 12-те групи, както и осемте най-добри тима, завършили на трето място.

Разпределение за жребия:



Първа урна: Канада, Мексико, САЩ, Испания, Аржентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерландия, Белгия, Германия



Втора урна: Хърватия, Мароко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южна Корея, Еквадор, Австрия, Австралия



Трета урна: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот д'Ивоар, Узбекистан, Катар, Саудитска Арабия, Южна Африка



Четвърта урна: Йордания, Кабо Верде, Гана, Кюрасао, Хаити, Нова Зеландия, Европейски плейофи A, B, C и D, междуконтинентални плейофи 1 и 2

