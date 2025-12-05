Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Започна церемонията около жребия за Мондиал 2026

Започна церемонията около жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 19:02
  • 4996
  • 13
Започна церемонията около жребия за Мондиал 2026

В момента на специална церемония в “Кенеди Сентър” в американската столица Вашингтон се провежда жребият за груповата фаза на Световно първенство през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико. Това ще бъде първият Мондиал в историята с 48 отбора, разпределени в 12 групи, заради което общият брой на мачовете в турнира ще бъде 104. Откриването на първенството е на 11 юни, а финалният двубой е предвиден за 19 юли.

Сред специалните гости на събитието е американският президент Доналд Тръмп, който получи новоучредената от ФИФА награда за мир. Водещи на събитието пък са моделът Хайди Клум, комедиантът Кевин Харт и актьорът Дани Рамирес. На сцената ще излязат редица изтъкнати спортни личности от Северна Америка като Том Брейди, Уейн Грецки и Шакийл О’Нийл, а в музикалната програма ще се включат Андреа Бочели, Никол Шерцингер, Роби Уилямс и Village People.

От ФИФА връчиха "Наградата за мир" на Тръмп
От ФИФА връчиха "Наградата за мир" на Тръмп

В самия жребий са включени 48 участника: трите домакина САЩ, Канада и Мексико, 39 класирани отбора и още шест неизвестни тима, които ще станат ясни след плейофите през март. Разпределението за тегленето е в четири урни по 12 тима. В първата урна са деветте водещи нации в световната ранглиста, като останалите три места в нея са за домакините на турнира. Втора и трета урна са изцяло според класацията на ФИФА, а в четвърта освен шестте най-ниско ранкирани отбора, присъстват и шестте квоти, запазени за победителите в пролетните баражи.

Още преди началото на жребия тимът на Мексико беше разпределен в група А, този на Канада - в група В, а отборът на САЩ - в група D. Освен това с цел да не се срещнат преди полуфиналите четирите топ поставени нации: Испания, Аржентина, Франция и Англия ще бъдат пратени в четири различни потока. Във всяка група може да има максимум по два представителя на УЕФА и по един от останалите конфедерации. За елиминациите на турнира ще се класират първите два отбора от всяка от 12-те групи, както и осемте най-добри тима, завършили на трето място.

Разпределение за жребия:

Първа урна: КанадаМексикоСАЩИспанияАржентинаФранцияАнглияБразилияПортугалияНидерландияБелгияГермания

Втора урна: ХърватияМарокоКолумбияУругвайШвейцарияЯпонияСенегалИранЮжна КореяЕквадорАвстрияАвстралия

Трета урна: НорвегияПанамаЕгипетАлжирШотландияПарагвайТунисКот д'ИвоарУзбекистанКатарСаудитска АрабияЮжна Африка

Четвърта урна: ЙорданияКабо ВердеГанаКюрасаоХаитиНова Зеландия, Европейски плейофи A, B, C и D, междуконтинентални плейофи 1 и 2

ГРУПА "A"

ГРУПА "B"

ГРУПА "C"

ГРУПА "D"

1. Мексико

1. Канада

1.

1. САЩ

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

ГРУПА "E"

ГРУПА "F"

ГРУПА "G"

ГРУПА "H"

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

ГРУПА "I"

ГРУПА "J"

ГРУПА "K"

ГРУПА "L"

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От ФИФА връчиха "Наградата за мир" на Тръмп

От ФИФА връчиха "Наградата за мир" на Тръмп

  • 5 дек 2025 | 19:40
  • 242
  • 2
Ковач за Хофенхайм: В изключителна форма са

Ковач за Хофенхайм: В изключителна форма са

  • 5 дек 2025 | 19:05
  • 251
  • 0
Нападател на Рома ще получи последен шанс да избегне прекратяване на своя наем

Нападател на Рома ще получи последен шанс да избегне прекратяване на своя наем

  • 5 дек 2025 | 18:38
  • 1102
  • 0
В Нюкасъл могат да взимат нови през януари, но ще трябва да се съобразяват

В Нюкасъл могат да взимат нови през януари, но ще трябва да се съобразяват

  • 5 дек 2025 | 18:37
  • 575
  • 0
„Моят отбор“ след 14-ия кръг: Салах пак на пейката, Холанд се събуди с гръм и трясък

„Моят отбор“ след 14-ия кръг: Салах пак на пейката, Холанд се събуди с гръм и трясък

  • 5 дек 2025 | 18:15
  • 479
  • 0
Наказаха Мейбри с четири мача заради това, че наплюл фенове

Наказаха Мейбри с четири мача заради това, че наплюл фенове

  • 5 дек 2025 | 18:12
  • 429
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

  • 5 дек 2025 | 16:00
  • 29260
  • 89
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

  • 5 дек 2025 | 19:38
  • 1891
  • 1
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

  • 5 дек 2025 | 19:20
  • 9060
  • 10
Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 17493
  • 13
Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

  • 5 дек 2025 | 16:52
  • 11096
  • 10