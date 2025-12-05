Мароко ще гони финал на Мондиал 2026, закани се селекционерът

Националният тим на Мароко очаква жребия за Световното първенство по футбол във Вашингтон (САЩ) тази вечер, изпълнен с увереност, решен да надгради достигането си до полуфиналите от Мондиала в Катар през 2022 година и да докаже, че възходът не е случаен.

Преди три години мароканците изумиха света, превръщайки се в първата африканска и арабска нация, достигнала до предпоследната крачка на световно първенство, след като елиминира Испания и Португалия, преди да загуби от Франция.

Селекционерът Уалид Реграги, който бе двигател на този исторически подвиг, коментира, че предизвикателството сега е успехът да се задържи.

„Катар не беше чудо“, заяви Реграги пред мароканската държавна телевизия и допълни: „Това беше плод на дългосрочен план. През 2026-а искаме да стигнем по-далеч. Имаме таланта, манталитета и опита.“

Амбициите на Мароко се основават на два стълба - процъфтяваща младежка система и мъжки отбор, пълен със звезди.

Селекционерът Мохамед Уахби пък изведе младежите на Мароко до исторически триумф на Световното първенство по футбол за младежи до 20 години през октомври, когато тимът победи Аржентина с 2:0 на финала и станат първата арабска нация, вдигнала трофея.

Отборът до 17 години достигна до четвъртфиналите на Световното първенство, а съставът на Мароко до 23 години спечели Купата на африканските нации и си осигури място на Олимпийските игри в Париж през 2024 година, където взе бронз.

Футболната визия на Мароко е в съответствие и с глобалните му амбиции. Кралството ще бъде съдомакин на Световното първенство през 2030 година заедно с Испания и Португалия.

„Домакинството на Мондиал 2030 е отговорност и възможност“, каза Фузи Лекджаа, президент на Кралската мароканска футболна федерация и допълни: „Но първо, 2026 година е за доказване, че Мароко принадлежи към елита.“

